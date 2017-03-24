Работникам омской автомойки, убившим прохожего, дали 38 лет на двоих

Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Омской области, суд, рассмотревший уголовное дело с участием присяжных заседателей, признал достаточными для вынесения приговора 24-летнему Дмитрию Пестрову и 33-летнему Сергею Климкину, которые признаны виновными в совершении убийства с особой жестокостью по пунктам «д, ж» части 2 статьи 105 УК РФ.
Установлено: ранее судимые Климкин, освободившийся из колонии в 2013 году, и Пестров, освободившийся в 2015 году, познакомились на автомойке, где оба работали. В ночное время 4 июля 2016 года в состоянии алкогольного опьянения злоумышленники приехали в центр Омска для того, чтобы кого-нибудь ограбить, в качестве оружия они взяли с собой обрезок металлической трубы.
На улице к злоумышленникам подошел 28-летний молодой человек и попросил закурить. Климкин и Пестров начали преследовать незнакомого парня недалеко от моста имени 60-летия Победы на набережной, догнав, избили с особой жестокостью, затем мужчины ограбили потерпевшего, сняв с него туфли и спортивный костюм.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Выкинутый злоумышленниками его мобильный телефон утром во время пробежки нашла женщина, которая связалась с отцом погибшего, позже они вместе нашли тело 28-летнего молодого человека. В скором времени злоумышленники были задержаны.
Омский областной суд назначил Пестрову наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строго, Климкину – 18 лет.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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