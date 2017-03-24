Работникам омской автомойки, убившим прохожего, дали 38 лет на двоих

Установлено: ранее судимые Климкин, освободившийся из колонии в 2013 году, и Пестров, освободившийся в 2015 году, познакомились на автомойке, где оба работали. В ночное время 4 июля 2016 года в состоянии алкогольного опьянения злоумышленники приехали в центр Омска для того, чтобы кого-нибудь ограбить, в качестве оружия они взяли с собой обрезок металлической трубы.