Почему Росприроднадзор не проверил Омскгоргаз в связи с выбросами

Омские СМИ продолжают разбираться в формулировках, озвученных на пресс-конференции по вопросам загрязнения воздуха в Омске. Портал Gorod55.ru приводит дискуссию между представителями ОНПЗ и Сергеем Ереминым, и.о. руководителя Росприроднадзора России по Омской области.
Вопросы коснулись
В ответ на
«Прозвучало, что очаги запаха расположены по всему городу, причем он появляется то на Хмельницкого, то на Левом берегу, где-то еще… Каким образом запахом с буферного пруда накрыло весь город, учитывая характеристики этилмеркаптана, кто-то проводил анализ?»
Сергей Еремин парировал: «При общественном слушании мы переходим уже к рассмотрению административных дел. Мы будем разговаривать непосредственно с исполнителем работ, и я буду вопросы задавать, а не мне».
«То, что сейчас звучит – некие предположения, которые ничем не подтверждены. Это неправильно, мы вводим в заблуждение общественность», представители ОНПЗ настаивают на получении объективной информации.
В ходе пресс-конференции журналисты
«Была информация, что в пятницу проводилась проверка на предприятии Омскгоргаз, есть какие-нибудь результаты?»
«Проверка главным управлением МЧС России? Я о такой проверке ничего не знаю», - был удивлен Андреев.
Далее слово взял Сергей Еремин:
«Значит, я отвечу. Мы не Омскгоргаз, а мы проверяли объекты, на которых потенциально может находиться этилмеркаптан. Мы проверили три ГРС, но не Омскгоргаз, а Томсктрансгаз. При этом один объект находится в эксплуатации у Нефтезавода. Там мы ничего не обнаружили. Сейчас эта работа продолжается. Непосредственно на Омскгоргазе никаких аварийных ситуаций не было. Мало того, что мы с Омскгоргазом, с Омскоблгазом вплотную работаем, у них своя система мониторинга есть», сообщил Еремин и добавил: «На ГРС мы ничего не обнаружили».
От редакции
Тем не менее, у общественности Омска в любом случае остаются вопросы: почему Росприроднадзор проверяет объекты предприятий, у которых есть свои системы мониторинга, и не проверяет объекты других предприятий, ссылаясь на то, что у них есть свои системы мониторинга.
Напомним, на резкий запах в воздухе омичи жалуются с 17 февраля, массовые сообщения регистрируются на протяжении всего марта, начиная с 9-10 числа. За это время выдвигалось множество версий со стороны общественности, но реальный источник запаха по-прежнему не найден.