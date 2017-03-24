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Почему Росприроднадзор не проверил Омскгоргаз в связи с выбросами

24 марта 2017, 10:48
Источник запаха по-прежнему не найден.

Омские СМИ продолжают разбираться в формулировках, озвученных на пресс-конференции по вопросам загрязнения воздуха в Омске. Портал Gorod55.ru приводит дискуссию между представителями ОНПЗ и Сергеем Ереминым, и.о. руководителя Росприроднадзора России по Омской области.

Вопросы коснулись проверок на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода, названного в качестве главного подозреваемого в загрязнении воздуха, а также внутренних проверок на объектах Омскгоргаза.

В ответ на обвинения в адрес завода, Александр Глазов, заместитель генерального директора по производству ОНПЗ, спросил Еремина:


«Прозвучало, что очаги запаха расположены по всему городу, причем он появляется то на Хмельницкого, то на Левом берегу, где-то еще… Каким образом запахом с буферного пруда накрыло весь город, учитывая характеристики этилмеркаптана, кто-то проводил анализ?»

Сергей Еремин парировал: «При общественном слушании мы переходим уже к рассмотрению административных дел. Мы будем разговаривать непосредственно с исполнителем работ, и я буду вопросы задавать, а не мне».

«То, что сейчас звучит – некие предположения, которые ничем не подтверждены. Это неправильно, мы вводим в заблуждение общественность», представители ОНПЗ настаивают на получении объективной информации.

В ходе пресс-конференции журналисты адресовали вопрос Андрею Андрееву, заместителю начальника ГУ МЧС Омской области:

«Была информация, что в пятницу проводилась проверка на предприятии Омскгоргаз, есть какие-нибудь результаты?»

«Проверка главным управлением МЧС России? Я о такой проверке ничего не знаю», - был удивлен Андреев.

Далее слово взял Сергей Еремин:

«Значит, я отвечу. Мы не Омскгоргаз, а мы проверяли объекты, на которых потенциально может находиться этилмеркаптан. Мы проверили три ГРС, но не Омскгоргаз, а Томсктрансгаз. При этом один объект находится в эксплуатации у Нефтезавода. Там мы ничего не обнаружили. Сейчас эта работа продолжается. Непосредственно на Омскгоргазе никаких аварийных ситуаций не было. Мало того, что мы с Омскгоргазом, с Омскоблгазом вплотную работаем, у них своя система мониторинга есть», сообщил Еремин и добавил: «На ГРС мы ничего не обнаружили».

От редакции

Тем не менее, у общественности Омска в любом случае остаются вопросы: почему Росприроднадзор проверяет объекты предприятий, у которых есть свои системы мониторинга, и не проверяет объекты других предприятий, ссылаясь на то, что у них есть свои системы мониторинга.

Напомним, на резкий запах в воздухе омичи жалуются с 17 февраля, массовые сообщения регистрируются на протяжении всего марта, начиная с 9-10 числа. За это время выдвигалось множество версий со стороны общественности, но реальный источник запаха по-прежнему не найден.

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