Почему Росприроднадзор не проверил Омскгоргаз в связи с выбросами

«Значит, я отвечу. Мы не Омскгоргаз, а мы проверяли объекты, на которых потенциально может находиться этилмеркаптан. Мы проверили три ГРС, но не Омскгоргаз, а Томсктрансгаз. При этом один объект находится в эксплуатации у Нефтезавода. Там мы ничего не обнаружили. Сейчас эта работа продолжается. Непосредственно на Омскгоргазе никаких аварийных ситуаций не было. Мало того, что мы с Омскгоргазом, с Омскоблгазом вплотную работаем, у них своя система мониторинга есть», сообщил Еремин и добавил: «На ГРС мы ничего не обнаружили».