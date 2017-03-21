Из-за нелегальной водки бюджет региона недополучает 1,4 млрд ежегодно

И когда начали разбираться, получилась простая вещь: наша тысяча километров границы с Казахстаном и есть ровно эта половина, которую мы не видим, не учитываем. Дальше мы попадаем, соответственно, на отсутствие контроля качества, и самое что страшное и перекрывающее многие наши опасения, простой подсчет, что, если мы ограничим ввоз спиртного - региональный бюджет может получать в год дополнительно 1,4 миллиарда рублей».