Из-за нелегальной водки бюджет региона недополучает 1,4 млрд ежегодно

Накануне в Госдуме выяснили, почему омичи отличаются большей трезвостью, чем другие россияне. Рынок алкогольной продукции привлекает все больше субъектов; проблемы же остаются прежними - теневой рынок и контрафакт. В 2016 году из «тени» выведена продукция алкоголя на сумму в 28 миллиардов рублей, а оборот десятков миллионов литров алкогольной продукции по-прежнему вне закона.
Упорядочить отрасль, исключив из оборота контрафакт, опасный для жизни и здоровья потребителей, призван проект изменений в федеральный закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В число разработчиков проекта вошел депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко.
Депутат отметил, что по статистике, жители нашего региона потребляют всего по 3,7 литра водки, в то время как в остальных регионах эта цифра приближается к семи литрам:
«Вопрос у меня возник еще во времена сенаторской деятельности: это у нас что за такая трезвая область, которая пьет в два раза меньше водки, чем вся страна.
И когда начали разбираться, получилась простая вещь: наша тысяча километров границы с Казахстаном и есть ровно эта половина, которую мы не видим, не учитываем. Дальше мы попадаем, соответственно, на отсутствие контроля качества, и самое что страшное и перекрывающее многие наши опасения, простой подсчет, что, если мы ограничим ввоз спиртного - региональный бюджет может получать в год дополнительно 1,4 миллиарда рублей».
На данный момент из-за контрафактной казахстанской водки областной бюджет теряет миллиарды рублей. Предлагаемый законопроект ограничивает перемещение алкоголя свыше пяти литров в рамках Евразийского экономического союза и запрещает продажу спиртного через торговые автоматы. Из-за возросшего в последнее время количества предложений по продаже алкогольной продукции через интернет, решено разрешить внесудебную блокировку сайтов, распространяющих подобную информацию.
Изменения не коснутся цен на спиртосодержащие лекарственные препараты. Госдуме рекомендовано рассмотреть законопроект в первом чтении.
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