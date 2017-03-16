В мире, где Шурыгина герой, школьников надо воспитывать ремнем

Ирина Малышева, замдиректора СОШ № 41



«Не все классные руководители умеют работать с родителями – опыта не хватает. Не все родители воспринимают, что им говорят. Например, недавно дети принесли в школу электронную сигарету и доказывают классному руководителю, что это прекрасно и никакого вреда нет. Мы пригласили волонтеров из медколледжа, чтобы классу рассказали о последствиях употребления. Сообщили одной из мам, а она говорит: «Нигде же не написано о вредном влиянии сигарет». Она не считает, что это плохо, и школа ее не перевоспитает.