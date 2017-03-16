В мире, где Шурыгина герой, школьников надо воспитывать ремнем

Сегодня, 16 марта, в Омске прошел круглый стол с участием омских педагогов, экспертов в сфере образования, директоров школ, посвященный девиантному поведению подростков и необходимости занимать ребенка после уроков. Портал Gorod55.ru приводит мнения, прозвучавшие на мероприятии.
Дискуссию открыл первый заместитель директора департамента образования Омска Максим Трушников, акцентировав внимание на том, что учитель не имеет возможности видеть и наблюдать ребенка после уроков. При этом далеко не каждый родитель занимается организацией досуга своего ребенка.
Трушников предложил обсудить, что влияет на проявление детьми асоциального поведения, как выстраивать воспитательный процесс и отношения ребенка внутри семьи, со сверстниками, со старшим поколением. «Не случайно раньше в законе об образовании была фраза: «Первыми педагогами для ребенка являются его родители», - добавил он.
Модератор встречи, доцент кафедры соцпедагогики и социальной работы ОмГПУ Елена Чередова обозначила понятия нормы и девиации, охарактеризовав последнее как «социальное поведение, отклоняющееся от принятого». Среди девиантного поведения специалисты выделяют деструктивное (нанесение вреда самому себе), асоциальное (причиняющее вред личности и ее близким, например, алкоголизм, наркомания, самоубийство) и антисоциальное, или противоправное. Это может быть как единичный поступок, так и деятельность, либо образ жизни. На каком этапе нужно вмешиваться, чтобы корректировать поведение ребенка?
Сергей Маврин, профессор, заведующий кафедры социальной педагогики ОмГПУ:
«Есть поведение просоциальное, асоциальное и антисоциальное. Асоциальное поведение, с моей точки зрения, не противоречит социальным нормам, но и не приносит особой пользы ни обществу, ни самому субъекту.
Выделить грань, где начинается девиантное поведение, очень сложно. Лучше не доводить дело до антисоциального поведения, иначе шаг влево-шаг вправо, сделанный ребенком, может понести за собой очень тяжелые последствия. Представьте себе, подростки собрались послушать музыку. Это норме не противоречит. А теперь представьте, что на это собрание некий человек принес наркотики. И асоциальное поведение превращается в опасное».
Оксана Морозова, доцент кафедры социальной педагогики ОмГПУ:
«Поведение соотносится с возрастом. Важно понять позицию современной школы: зачастую асоциальное поведение нами рассматривается уже как определенная девиация. Мы активно работаем с «готовым» учеником, а процесс воспитания приостановлен. Нам проще работать с учеником, которого полностью контролируют родители; мы его получаем и говорим: «Это хорошая семья, она занимается ребенком». Но многие родители не имеют достаточно педагогических знаний, не знают возрастных особенностей детей и упускают ребенка. Школа надеется на родителей, а родители – на школу.
Перегруженность классных руководителей понятна, но если у них спросить, чем занимается большинство детей в классе в свободное время, думаю, вы услышите абсолютно отстраненный ответ. Насколько мы рядом с нашим воспитанником, насколько хорошо знаем, что он делает после школы?
Сейчас есть много технологий, которые помогают контролировать ребенка. Однако внешний контроль не всегда показывает суть того, как ребенок взрослеет, социализируется и воспитывается».
Андрей Асриев, декан факультета педагогики и психологии ОмГПУ
«Мы сейчас дошли до той ситуации, когда ученик сам определяет, что такое социальная норма. Нынешние родители – так называемое поколение Pepsi, 90-х годов, которые сами были не слишком-то хорошо воспитаны – сегодня имеют взрослеющих детей. Мы слишком ушли в личностно-ориентированное образование, когда ученик сам определяет, что он хочет и как будет жить. А раньше было одно мерило – педагог, его понимание нравственности, его понимание социальной нормы, в соответствии с которой он управляет развитием ученика.
Сегодня есть ли у учителя свобода определять, как себя должны вести ученики? Может ли он указать ребенку на неправильное поведение, даже если родители считают, что все в порядке?
В некоторых случаях от нарушения социальной нормы спасает ремень, лучше, чем все остальные проповеди и личностно-ориентированное образование».
Ирина Малышева, замдиректора СОШ № 41
«Не все классные руководители умеют работать с родителями – опыта не хватает. Не все родители воспринимают, что им говорят. Например, недавно дети принесли в школу электронную сигарету и доказывают классному руководителю, что это прекрасно и никакого вреда нет. Мы пригласили волонтеров из медколледжа, чтобы классу рассказали о последствиях употребления. Сообщили одной из мам, а она говорит: «Нигде же не написано о вредном влиянии сигарет». Она не считает, что это плохо, и школа ее не перевоспитает.
Максим Трушников отмечает, что сейчас трудно сказать, какой возраст относится к «переходному», и асоциальное поведение не носит возрастной характер.
Светлана Волторнист, директор школы №2:
«Уже в дошкольном образовании некоторые дети обладают нормами, не принимаемыми в обществе. Их, в основном, воспитывают бабушки, дают послабления. Вступая на уровень общего образования, ребенок сохраняет стереотип, сложившийся в дошкольном возрасте. Корректировать такое поведение сложнее – один из этапов упущен».
Марина Рябикова, директор школы №104:
«Мы, родители и педагоги, должны стать тем связующим звеном, которое объединит на территории образовательного учреждения детей и родителей. В нашей школе 30 педагогов на 730 детей, а родителей – полторы тысячи. Нужно снова вернуть родителей в школу, чтобы они участвовали в ее жизни, а не дистанцировались от нее».
Представители департамента по делам молодежи Омска уверены, что школе «нужно подключаться на уровне первых конфликтов, или первых несовпадений с ожиданиями. При возникновении конфликтной ситуации школа ставит вопрос о несоответствии ребенка школе, где он проучился уже несколько лет. Школа говорит: «Мы хороши, вы – плохиши. Давайте думать, что вам делать с вашим ребенком».
Сергей Маврин, профессор, заведующий кафедры социальной педагогики ОмГПУ:
«Школа не стала работать хуже. Просто появились новые риски, возросли требования к школе, и сформировалась новая конфликтная зона.
Многим родителям наплевать на детей. В неполных семьях женщины устраивают личную жизнь, а не занимаются воспитанием. Во многих семьях отношения супругов стали формальными, это дети прекрасно чувствуют. Лично я знаю массу случаев, когда дети вообще никому не нужны оказались. Мама и папа не смотрят на ребенка с позиции родительства, а мы говорим – давайте определять ценности.
Семья как социальный институт сейчас подвергается огромному воздействию, и она его не выдерживает, разрушается. Уже сейчас этот социальный институт находится в полуразрушенном состоянии.
Маврин пытался создать службу социально-педагогической помощи, но возникла проблема: «Все педагоги были сокращены из школ, одним росчерком госпожи Прозоровой. На то, чтобы все восстановить, потребуется еще 20 лет. У меня 20 лет нет», заключает профессор.
Надежда Шинарёва, социальный педагог школы №34:
«Сейчас родители и школа становятся заложниками постулатов. С одной стороны, мы хотим, чтобы наш ребенок был воспитанным, добрым и отзывчивым. С другой стороны, общество кричит, что ребенок должен быть успешной, сильной личностью. Родители и школа не знают, что делать в этой ситуации.
На вопрос о своем заветном желании, 50% пятиклассников написали, что хотят, чтобы у них было полтора миллиона подписчиков в соцсетях.
Даже если школа и родители на одной стороне, есть СМИ, которые воздействуют на сознание детей и родителей. И пока мы говорим о воспитании нравственного человека, ведущий канал страны три часа времени посвящает девушке с сомнительным, антисоциальным поведением.
Школа и родители говорят: нужно учиться, трудиться, стать нормальным человеком. А дети смотрят телевизор и делают простой вывод – трудиться не надо, можно выйти на улицу, напиться, совершить какой-то поступок и стать известной личностью. Всё.
Ребенок, который воспитывается добрым, хорошим, порядочным, остается беззащитным. Он не может ответить за себя, он не воспитан так, что может кого-то ударить или толкнуть. У родителей возникает страх –« я воспитываю его добрым и хорошим, он выйдет в жизнь и не сможет ответить тому, кто сильнее его».
Фото: скрин передачи Первого канала "Пусть говорят"