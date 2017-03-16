Мэрия назвала самые опасные места Омска, куда ходить не следует

При вынужденной необходимости пройти по льду следует проявить особую осторожность, обращая внимание на информационные знаки «Выход на лед запрещен», расположенные вдоль береговой линии. Нельзя проверять прочность льда прыжками и ударами ног. Если начинает проступать вода, то нужно скользящими движениями возвращаться назад, а при появлении трещин нужно лечь на поверхность и ползти обратно по своим же следам.