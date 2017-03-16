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Мэрия назвала самые опасные места Омска, куда ходить не следует

16 марта 2017, 08:41
Предупреждение для горожан.

Сопровождаемый повышением среднесуточной температуры воздуха приход весны активизировал таяние льда на Оми и Иртыше. Таким образом, ледяной покров омских рек истончается. В связи с этим выходить на лед водоемов стало опасно, сообщают специалисты по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города.

На сегодня наиболее опасными участками на Иртыше в черте города, по словам спасателей, являются территории от площади Бухгольца до затона речного порта и от моста имени 60-летия ВЛКСМ до затона парка «Зеленый остров». На этих участках ледяной покров стал непрочен и тонок.

При вынужденной необходимости пройти по льду следует проявить особую осторожность, обращая внимание на информационные знаки «Выход на лед запрещен», расположенные вдоль береговой линии. Нельзя проверять прочность льда прыжками и ударами ног. Если начинает проступать вода, то нужно скользящими движениями возвращаться назад, а при появлении трещин нужно лечь на поверхность и ползти обратно по своим же следам.

Главными причинами трагедий на водоемах зачастую бывают несоблюдение мер предосторожности и алкогольное опьянение. Спасатели омичам рекомендуют воздержаться от выхода на лед в весенний период.

#Новости#Экология#Город#Общество
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