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За два месяца омичи заплатили 7 миллиардов налогов

15 марта 2017, 11:53
Зафиксирован рост.

Именно на такую сумму пополнился консолидированный бюджет Омской области за январь-февраль текущего года за счет налоговых платежей, поступивших от жителей региона.

По словам Татьяны Максименко, начальника отдела работы м налогоплательщиками, 7,1 миллиардов рублей включает в себя налоги, сборы, которые администрируют налоговой службой, и эта сумма на 11,4% выше аналогичного уровня прошлого года. Около 5,6 миллиардов рублей поступило в бюджет Омской области.

Как отмечают в профильном ведомстве, основными наполнителями консолидированного бюджета являются плательщики налога на доходы физлиц и налога на прибыль, а также на акцизы на подакцизные товары. Этими субъектами обеспечено 87,3% наполнение бюджета Омской области за 2 месяца.

Так, за февраль текущего года в консолидированный бюджет Омской области поступило 3,4 миллиардов налогов и сборов (на 2,2 процента, или на 72 миллиона рублей больше, чем в феврале прошлого года) – в бюджет Омской области поступило 2,7 миллиардов рублей (+5,9 процентов).

Кроме этого, зафиксирован рост налоговых поступлений по налогу на прибыль – на 26,9% (0,1 миллиарда рублей), транспортному налогу – 9,9 процентов (6,2 миллионов рублей). Налогу на имущество – 4,5 процентов (2,6 миллионов рублей), акцизам на подакцизные товары – 2,5 процентов (12 миллионов рублей).


Фото: иллюстрация

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