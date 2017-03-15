За два месяца омичи заплатили 7 миллиардов налогов

Так, за февраль текущего года в консолидированный бюджет Омской области поступило 3,4 миллиардов налогов и сборов (на 2,2 процента, или на 72 миллиона рублей больше, чем в феврале прошлого года) – в бюджет Омской области поступило 2,7 миллиардов рублей (+5,9 процентов).