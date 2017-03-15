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Омские дороги ремонтируют с нарушениями, ущерб в 1,5 миллиона рублей

15 марта 2017, 10:19
Проверка Счетной палаты РФ.

Накануне коллегия Счетной РФ, рассмотрев результаты проверки целевого использования средств, выделенных из федерального бюджета, в том числе на мероприятия, приуроченные к 300-летнему юбилею города, установила, что из 27 мероприятий завершены лишь 13.

В частности, по данным проверки, протяженность автомобильных дорог в Омском регионе в 2014 году достигала 10 132,8 километров, годом позднее увеличилась до 10 144,4 километров, а в начале 2016 года составила 10 169,9 километров. Для автодорог, не соответствующих нормативным требованиям с каждым годом сокращается лишь на 1-1,5%, и к началу 2016 достигает 66%.

В Счетной палате оценивают, что региональные программы в сфере дорожного хозяйства в регионе реализуются на низком уровне. Исполнение субсидии Росавтодора на сумму 1,4 миллиарда рублей в 2014 году составило 75%. Из 910 миллионов рублей, предоставленных Росавтодором позднее, использовано 532 миллиона, или 59%, в то время как в отчете указаны завышенные значения по четырем показателям по приросту протяженности сети автодорог, отмечают в департаменте пресс-службы и информации Счетной палаты Российской Федерации.

Нарушая законодательство о контрактной системе, областное Управление дорожного хозяйства завысило начальную максимальную цену госконтрактов по двум объектам капитального ремонта на общую сумму 2 миллиона рублей, «что привело к причинению ущерба федеральному бюджету на сумму 1,5 миллиона рублей».

Также в департаменте отмечают, что в период 2015-2016 годов Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска провело на дорогах города аварийно-восстановительные работы на 13,4 миллионов рублей, а спустя несколько месяцев на тех же объектах вновь пришлось проводить ремонт, «что свидетельствует о низком качестве планирования дорожной деятельности», заключают в ведомстве.

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