Омские дороги ремонтируют с нарушениями, ущерб в 1,5 миллиона рублей

В Счетной палате оценивают, что региональные программы в сфере дорожного хозяйства в регионе реализуются на низком уровне. Исполнение субсидии Росавтодора на сумму 1,4 миллиарда рублей в 2014 году составило 75%. Из 910 миллионов рублей, предоставленных Росавтодором позднее, использовано 532 миллиона, или 59%, в то время как в отчете указаны завышенные значения по четырем показателям по приросту протяженности сети автодорог, отмечают в департаменте пресс-службы и информации Счетной палаты Российской Федерации.