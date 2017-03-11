Смертельное ДТП в Омске, Приора влетела в большегруз

Предварительно установлено: 55-летний мужчина, управлявший автомобилем Lada Priora, двигаясь в направлении улицы Воровского со стороны виадука по автодороге Челябинск-Новосибирск, допустил выезд на встречную полосу в районе 650-го километра, где столкнулся с автомобилем DAF, за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения.