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Смертельное ДТП в Омске, Приора влетела в большегруз

11 марта 2017, 10:45
Ведется проверка.

Сегодня, 11 марта, около 00:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск.

Предварительно установлено: 55-летний мужчина, управлявший автомобилем Lada Priora, двигаясь в направлении улицы Воровского со стороны виадука по автодороге Челябинск-Новосибирск, допустил выезд на встречную полосу в районе 650-го километра, где столкнулся с автомобилем DAF, за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения.

В результате ДТП управлявший автомобилем Lada Priora водитель скончался до приезда бригады скорой помощи.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства произошедшего столкновения.



По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области

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