Смертельное ДТП в Омске, Приора влетела в большегруз

Сегодня, 11 марта, около 00:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск.
Предварительно установлено: 55-летний мужчина, управлявший автомобилем Lada Priora, двигаясь в направлении улицы Воровского со стороны виадука по автодороге Челябинск-Новосибирск, допустил выезд на встречную полосу в районе 650-го километра, где столкнулся с автомобилем DAF, за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения.
В результате ДТП управлявший автомобилем Lada Priora водитель скончался до приезда бригады скорой помощи.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства произошедшего столкновения.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области