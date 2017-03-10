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СРОЧНО: заявление мэрии в связи с неприятным запахом в воздухе

10 марта 2017, 13:52
Официальный комментарий.

Сегодня в городе главная тема всех новостей и сообщений в социальных сетях: сильнейший выброс в атмосферу города и последствия этого выброса. Пока горожане жалуются на тошноту и головную боль, а надзорные органы берут пробы воздуха, пресс-служба администрации Омска публикует свой официальный релиз с пометкой «СРОЧНО», сообщая что «угрозы жизни и здоровью горожан нет».

Мэрия уточняет, что в настоящее время контрольные органы занимаются тем, что устанавливают источники неприятного запаха в воздухе. Работают одна бригада специалистов министерства природных ресурсов и экологии Омской области, две бригады сотрудников Управления Росприроднадзора по Омской области и ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Начальник единой дежурно-диспетчерской службы Омска Федор Бледнов сообщил, что «по предварительной информации угрозы жизни и здоровью горожан нет».

Отборы воздуха проводятся в разных точках города, результаты будут озвучены в течение рабочего дня.

Напомним, сегодня утром многие горожане через социальные сети пожаловались на сильную головную боль, головокружение, сильную тошноту, кашель и чихание. Многие подумали, что «соседи травили тараканов». Запах усиливался при открывании форточек и при выходе на улицу.

Заметим, что это уже далеко не первый случай в 2017 году. Конкретный виновник (или виновники) выбросов в атмосферу пока не назван. Так же неизвестно, какое именно наказание понесут (или понесли) ответственные лица за эти нарушения.

#Новости#Экология#Недвижимость#Здоровье#Город#Общество
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