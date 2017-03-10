СРОЧНО: заявление мэрии в связи с неприятным запахом в воздухе

Сегодня в городе главная тема всех новостей и сообщений в социальных сетях: сильнейший выброс в атмосферу города и последствия этого выброса. Пока горожане жалуются на тошноту и головную боль, а надзорные органы берут пробы воздуха, пресс-служба администрации Омска публикует свой официальный релиз с пометкой «СРОЧНО», сообщая что «угрозы жизни и здоровью горожан нет».
Мэрия уточняет, что в настоящее время контрольные органы занимаются тем, что устанавливают источники неприятного запаха в воздухе. Работают одна бригада специалистов министерства природных ресурсов и экологии Омской области, две бригады сотрудников Управления Росприроднадзора по Омской области и ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Начальник единой дежурно-диспетчерской службы Омска Федор Бледнов сообщил, что «по предварительной информации угрозы жизни и здоровью горожан нет».
Отборы воздуха проводятся в разных точках города, результаты будут озвучены в течение рабочего дня.
Напомним, сегодня утром многие горожане через социальные сети пожаловались на сильную головную боль, головокружение, сильную тошноту, кашель и чихание. Многие подумали, что «соседи травили тараканов».
Заметим, что это уже