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Тройное ДТП блокировало движение в центре Омска

3 марта 2017, 11:50
Транспорт едет со скоростью от 3 км/ч.

Сегодня, 3 марта, произошло столкновение с участием трех автомобилей в Центральном округе Омска на пересечении улиц Булатова и Орджоникидзе.

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, никто из участников этого ДТП не пострадал.

Случившееся в Центральном округе тройное ДТП стало причиной пробки, которая образовалась на улицах Булатова и Фрунзе, где скорость движения автомобильного потока, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», составляет 3 км/ч.



Фото: vk.com/aomsk и скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»



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