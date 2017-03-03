Тройное ДТП блокировало движение в центре Омска

Сегодня, 3 марта, произошло столкновение с участием трех автомобилей в Центральном округе Омска на пересечении улиц Булатова и Орджоникидзе.
Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, никто из участников этого ДТП не пострадал.
Случившееся в Центральном округе тройное ДТП стало причиной пробки, которая образовалась на улицах Булатова и Фрунзе, где скорость движения автомобильного потока, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», составляет 3 км/ч.
Фото: vk.com/aomsk и скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»