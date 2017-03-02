Под колеса внедорожника попал ребенок, идущий по обочине

Накануне днем в Колосовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.
Предварительно установлено: молодой человек 1998 года рождения, управлявший внедорожником Great Wall Hover, при движении в центр села Колосовка по улице Карбышева допустил наезд на пешехода, который шел по обочине навстречу автомобилю, в районе дома №25.
В результате ДТП в медицинское учреждение была доставлена девочка 2006 года рождения. Признаков опьянения у водителя внедорожника не выявлено.
Окончательно причины и обстоятельства произошедшего ДТП установят в ходе проверки.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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