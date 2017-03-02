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Под колеса внедорожника попал ребенок, идущий по обочине

2 марта 2017, 07:33
Ребенок в больнице.

Накануне днем в Колосовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.

Предварительно установлено: молодой человек 1998 года рождения, управлявший внедорожником Great Wall Hover, при движении в центр села Колосовка по улице Карбышева допустил наезд на пешехода, который шел по обочине навстречу автомобилю, в районе дома №25.

В результате ДТП в медицинское учреждение была доставлена девочка 2006 года рождения. Признаков опьянения у водителя внедорожника не выявлено.

Окончательно причины и обстоятельства произошедшего ДТП установят в ходе проверки.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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