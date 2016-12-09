В банке у омичей похитили 5,4 млн, закрыв вклады без их ведома

Следственное управление УМВД РФ по Oмской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего менеджера омского коммерческого банка, который обвиняется в мoшенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Хищение денежных средств со счетов пяти вкладчиков было выявлено банком в ходе внутренней проверки. Установлено, что операции по их вкладам осуществлял ранее уволившийся по собственному желанию сотрудник.
Изучение финансовой документации показало, что сотрудник совершил хищение денежных средств путем оформления кредитных карт либо закрытия вкладов. Украденные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.
По данному делу потерпевшим признан банк. На счетах пострадавших клиентов денежные средства восстановлены в полном объеме. Общий размер ущерба составил 5,4 млн рублей.
Дело уже передано в суд. Экс-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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