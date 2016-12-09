Омич, по вине которого погибли два человека, получил 5,5 лет колонии

В зале Кормиловского районного суда зачитан приговор по уголовному делу 28-летнего водителя, по вине которого погибли два человека (статья 264 часть 6 Уголовного кодекса Росси), сообщает служба по взаимодействию со СМИ областной прокуратуры.
Ранее:
Находившиеся в салоне автомобиля два пассажира, мужчины 31 и 28 лет, от полученных травм скончались на месте страшной аварии.
В ходе следствия и в зале суда, обвиняемый полностью признал свою вину в совершении данного преступления.
Приговор суда: водитель, который стал виновником смертельного ДТП, лишен свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме этого, в течение трех лет не сможет управлять автотранспортом.
Фото: иллюстрация