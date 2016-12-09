Омич, по вине которого погибли два человека, получил 5,5 лет колонии



Ранее: в середине августа этого года ночью на трассе «Сыропятское-Калачинск» произошла серьезная автоавария . Следствием доказано, что за рулем автомобиля «CHERYA21» в состоянии алкогольного опьянения находился 28-летний омич. По пути следования в областной центр в районе 42-го километра вышеуказанной автотрассы, не справившись с управлением, машину омича вынесло в кювет, где она перевернулась. При этом отмечается, что водителем не верно выбран скоростной режим и не учтены погодные условия.