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Омич, по вине которого погибли два человека, получил 5,5 лет колонии

9 декабря 2016, 10:43
Судья зачитал приговор.

В зале Кормиловского районного суда зачитан приговор по уголовному делу 28-летнего водителя, по вине которого погибли два человека (статья 264 часть 6 Уголовного кодекса Росси), сообщает служба по взаимодействию со СМИ областной прокуратуры.


Ранее: в середине августа этого года ночью на трассе «Сыропятское-Калачинск» произошла серьезная автоавария. Следствием доказано, что за рулем автомобиля «CHERYA21» в состоянии алкогольного опьянения находился 28-летний омич. По пути следования в областной центр в районе 42-го километра вышеуказанной автотрассы, не справившись с управлением, машину омича вынесло в кювет, где она перевернулась. При этом отмечается, что водителем не верно выбран скоростной режим и не учтены погодные условия.


Находившиеся в салоне автомобиля два пассажира, мужчины 31 и 28 лет, от полученных травм скончались на месте страшной аварии.


В ходе следствия и в зале суда, обвиняемый полностью признал свою вину в совершении данного преступления.


Приговор суда: водитель, который стал виновником смертельного ДТП, лишен свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме этого, в течение трех лет не сможет управлять автотранспортом.

Фото: иллюстрация

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