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Лобовая с внедорожником и Тойотой в Омске, пострадал 2-летний ребенок

9 декабря 2016, 08:09
Лобовая с внедорожником и Тойотой в Омске, пострадал 2-летний ребенок

Дорожно-транспортное происшествие в Октябрьском округе Омска на улице 3-я Молодежная произошло 8 декабря около 18 часов.

Предварительно установлено: Chevrolet Niva под управлением мужчины 1983 г.р. двигался по улице 3-я Молодежная в сторону улицы 4-я Транспортная. У дома №8/2 водитель не справился с управлением, внедорожник вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с а/м Toyota Corona, за рулем которого находился мужчина 1984 г.р.

В ДТП пострадали пассажирка «Тойоты», женщина 1985 г.р., и мальчик 2014 г.р. Они доставлены в больницу. Ребенок находился в салоне в детском удерживающем устройстве. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация

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