Лобовая с внедорожником и Тойотой в Омске, пострадал 2-летний ребенок

Предварительно установлено: Chevrolet Niva под управлением мужчины 1983 г.р. двигался по улице 3-я Молодежная в сторону улицы 4-я Транспортная. У дома №8/2 водитель не справился с управлением, внедорожник вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с а/м Toyota Corona, за рулем которого находился мужчина 1984 г.р.