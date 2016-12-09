Гонки на ездовых собаках пройдут в Птичьей гавани

Первым стартуют участники в дисциплине лыжи-спринт с одной собакой, потом - с двумя собаками. В профессиональном языке дисциплина называется «ски-джоринг». Далее к старту по очереди приступают участники с шестью, четырьмя и двумя собаками в упряжке - «нарта-спринт», или гонки на собачьих упряжках на узких длинных санях. Также в программе «Нас не догонишь!» заявлена категория Happy Dog - без соревновательной составляющей; детские старты и адаптивные старты.