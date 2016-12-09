Гонки на ездовых собаках пройдут в Птичьей гавани

В следующие выходные в омском парке пройдут необычные гонки. В воскресенье, 18 декабря, в 11:30 начнутся зимние соревнования по ездовому спорту. Авторскую гонку на собачьих упряжках под названием «Нас не догонишь!» организует Омская федерация ездового спорта совместно с природным парком «Птичья гавань».
Гонка показывает, как развивается ездовой спорт в Омске, объединяет здоровых и выносливых людей, с уважением относящихся к животным. На одной территории, в омском парке, уживаются лошади, птицы, собаки, люди, подчеркивают организаторы.
В гонке примут участие выпускники Школы юного кадра, для них гонка станет показательным выступлением. В этот же день пройдут адаптивные старты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы принять участие в гонках, нужно заполнить заявку по форме, выложенной в официальном паблике ОмФЕС ВКонтакте.
Зрителей гонок ждут в 11:30 на территории Птичьей гавани. В завершении стартов детей ждет праздничная программа; с собаками северных пород можно будет сфотографироваться и пообниматься. Будет весело и шумно, обещают организаторы.
Первым стартуют участники в дисциплине лыжи-спринт с одной собакой, потом - с двумя собаками. В профессиональном языке дисциплина называется «ски-джоринг». Далее к старту по очереди приступают участники с шестью, четырьмя и двумя собаками в упряжке - «нарта-спринт», или гонки на собачьих упряжках на узких длинных санях. Также в программе «Нас не догонишь!» заявлена категория Happy Dog - без соревновательной составляющей; детские старты и адаптивные старты.
Трасса для основной дисциплины составляет 4,8 километров, для конкурсных дисциплин и адаптивных стартов - 500 метров.
Фото: vk.com/omfes