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В Птичьей гавани Омска открыли трассу для лыж и коньков длиной 2 км

8 декабря 2016, 11:48
Зимний отдых.

В субботу, 10 декабря в 15:00 на Зеленом острове пройдет открытие зимнего сезона «Зимушка на Зеленом острове». Заявлена развлекательная программа с веселыми стартами и конкурсами, в ходе которой будут разыграны сертификаты на посещение открытого катка и лыжной трассы.

В этот день все жалеющие с 15:00 до 16:00 смогут бесплатно воспользоваться лыжами и коньками. Все спортивные объекты на Зеленом острове работают в зимний период, сообщают в омском департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта. Омичам доступны тренажерные комплексы, хоккейная коробка, прокат лыж и коньков. Вскоре на территории парка откроется тюбинговая трасса.

Массовые катания на лыжах и коньках организованы на территории природного парка Птичья гавань. По лыжной трассе протяженностью 1700 метров можно кататься и на лыжах, и на коньках, причем 1700 метров - это малый круг; большой составляет 2200 метров. Кататься можно допоздна: по вечерам трасса будет освещена. Вход свободный, с 9 до 22 часов, прокат лыж и коньков есть на месте.

Также на территории Птичьей гавани есть небольшой зоопарк. По будням он открыт с 14 до 16 часов, а по выходным добавляется еще три часа, с 10 до 13.

В Октябрьском округе открыты три больших катка - в Крутой горке, в СК «Красная Звезда» и СК «Юность». В ДЮСШ в Крутой горке открыты лыжная и горнолыжная трассы, также две лыжные трассы есть на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ и на базе СК «Юность». До 10 декабря в округе зальют хоккейные коробки.

Фото: иллюстрация

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