В Птичьей гавани Омска открыли трассу для лыж и коньков длиной 2 км

Также на территории Птичьей гавани есть небольшой зоопарк. По будням он открыт с 14 до 16 часов, а по выходным добавляется еще три часа, с 10 до 13.



В Октябрьском округе открыты три больших катка - в Крутой горке, в СК «Красная Звезда» и СК «Юность». В ДЮСШ в Крутой горке открыты лыжная и горнолыжная трассы, также две лыжные трассы есть на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ и на базе СК «Юность». До 10 декабря в округе зальют хоккейные коробки.