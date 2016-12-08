В Птичьей гавани Омска открыли трассу для лыж и коньков длиной 2 км

В субботу, 10 декабря в 15:00 на Зеленом острове пройдет открытие зимнего сезона «Зимушка на Зеленом острове». Заявлена развлекательная программа с веселыми стартами и конкурсами, в ходе которой будут разыграны сертификаты на посещение открытого катка и лыжной трассы.
В этот день все жалеющие с 15:00 до 16:00 смогут бесплатно воспользоваться лыжами и коньками. Все спортивные объекты на Зеленом острове работают в зимний период, сообщают в омском департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта. Омичам доступны тренажерные комплексы, хоккейная коробка, прокат лыж и коньков. Вскоре на территории парка откроется тюбинговая трасса.
Массовые катания на лыжах и коньках организованы на территории природного парка Птичья гавань. По лыжной трассе протяженностью 1700 метров можно кататься и на лыжах, и на коньках, причем 1700 метров - это малый круг; большой составляет 2200 метров. Кататься можно допоздна: по вечерам трасса будет освещена. Вход свободный, с 9 до 22 часов, прокат лыж и коньков есть на месте.
Также на территории Птичьей гавани есть небольшой зоопарк. По будням он открыт с 14 до 16 часов, а по выходным добавляется еще три часа, с 10 до 13.
В Октябрьском округе открыты три больших катка - в Крутой горке, в СК «Красная Звезда» и СК «Юность». В ДЮСШ в Крутой горке открыты лыжная и горнолыжная трассы, также две лыжные трассы есть на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ и на базе СК «Юность». До 10 декабря в округе зальют хоккейные коробки.
Фото: иллюстрация