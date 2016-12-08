Таран на перекрестке в Омске, три человека травмированы

«В дежурную часть Госавтоинспекции информация о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе поступила вечером 7 декабря, в 22:35. Предварительно установлено: водитель автомобиля DAEWOO Nexia 1978 года рождения, двигаясь по улице Новокирпичной со стороны Сибирского тракта по направлению к улице Кирова, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущественного поворота налево водителю автомобиля ВАЗ-2105, мужчине 1995 года рождения. В результате столкновения за помощью к медикам обратились три человека: водитель DAEWOO Nexia и его пассажир (мужчина 1977 года рождения), кроме этого медицинская помощь понадобилась и пассажиру ВАЗа, мужчине 1998 года рождения. Более детальные подробности будут установлены в результате проведения дополнительной проверки, назначенной по факту данного ДТП».