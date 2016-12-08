Город55
ГлавноеВсе новости

Таран на перекрестке в Омске, три человека травмированы

8 декабря 2016, 09:40
Подробности вечернего ДТП.

Подробности дорожно-транспортного происшествия в Ленинском округе на перекрестке у остановки «поселок Южный».

Ранее: Жесткое ДТП в Омске, человек лежит на обочине, машины покорежены

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Омской области редакции портала Gorod55.ru сообщили следующее:

«В дежурную часть Госавтоинспекции информация о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе поступила вечером 7 декабря, в 22:35. Предварительно установлено: водитель автомобиля DAEWOO Nexia 1978 года рождения, двигаясь по улице Новокирпичной со стороны Сибирского тракта по направлению к улице Кирова, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущественного поворота налево водителю автомобиля ВАЗ-2105, мужчине 1995 года рождения. В результате столкновения за помощью к медикам обратились три человека: водитель DAEWOO Nexia и его пассажир (мужчина 1977 года рождения), кроме этого медицинская помощь понадобилась и пассажиру ВАЗа, мужчине 1998 года рождения. Более детальные подробности будут установлены в результате проведения дополнительной проверки, назначенной по факту данного ДТП».

Фото: vk.com/regik55

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20