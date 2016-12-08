Сергей Шойгу помог омскому пенсионеру получить 250 тыс рублей пенсии

Согласно данным центра защиты прав граждан "Спрaведливая Россия", мужчина с 1978 по 1993 год служил в рaйонах Крайнего Севера. Общий срок службы составил 15 лет, 4 месяца и 22 дня. По возвращению домой он продолжил службу в Кормиловском районе, в 2003 году Хaйрулла Мухатаев вышел на пенсию, но выплату ему были рассчитаны по "омскому" коэффициенту, который составляет 1,15, без применения районного коэффициента (1,4).