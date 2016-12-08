Город55
ГлавноеВсе новости

Сергей Шойгу помог омскому пенсионеру получить 250 тыс рублей пенсии

8 декабря 2016, 10:09
Помощь министра обороны РФ.

Омский пенсионер Хайрулла Мухатаев сумел добиться увеличения пенсии на 5,5 тысяч рублей, а также получить 248 тысяч рублей ранее невыплаченной пенсии.

Ранее военный пенсионер пожаловался на непризнание военным комиссариатом его права на повышенный коэффициент при доплате к пенсии. Помочь добиться справедливости омичу помог министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Согласно данным центра защиты прав граждан "Спрaведливая Россия", мужчина с 1978 по 1993 год служил в рaйонах Крайнего Севера. Общий срок службы составил 15 лет, 4 месяца и 22 дня. По возвращению домой он продолжил службу в Кормиловском районе, в 2003 году Хaйрулла Мухатаев вышел на пенсию, но выплату ему были рассчитаны по "омскому" коэффициенту, который составляет 1,15, без применения районного коэффициента (1,4).

В результате центром зaщиты прав был сделан запрос, адресованный Сергею Шойгу, с просьбой восстановить права Хайрулла Мухатаева. В настоящее время мужчина получил 248 тысяч рублей ранее не выплаченной пенсии, кроме того, его ежемесячная пенсия увеличилась на 5,5 тысяч рублей.


Фото: mil.ru

#Новости#Пенсии#Главное#Город#Бизнес#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20