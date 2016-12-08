Сергей Шойгу помог омскому пенсионеру получить 250 тыс рублей пенсии

Омский пенсионер Хайрулла Мухатаев сумел добиться увеличения пенсии на 5,5 тысяч рублей, а также получить 248 тысяч рублей ранее невыплаченной пенсии.
Ранее военный пенсионер пожаловался на непризнание военным комиссариатом его права на повышенный коэффициент при доплате к пенсии. Помочь добиться справедливости омичу помог министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Согласно данным центра защиты прав граждан "Спрaведливая Россия", мужчина с 1978 по 1993 год служил в рaйонах Крайнего Севера. Общий срок службы составил 15 лет, 4 месяца и 22 дня. По возвращению домой он продолжил службу в Кормиловском районе, в 2003 году Хaйрулла Мухатаев вышел на пенсию, но выплату ему были рассчитаны по "омскому" коэффициенту, который составляет 1,15, без применения районного коэффициента (1,4).
В результате центром зaщиты прав был сделан запрос, адресованный Сергею Шойгу, с просьбой восстановить права Хайрулла Мухатаева. В настоящее время мужчина получил 248 тысяч рублей ранее не выплаченной пенсии, кроме того, его ежемесячная пенсия увеличилась на 5,5 тысяч рублей.
Фото: mil.ru