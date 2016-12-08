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Омские товары признаны лучшими в России

8 декабря 2016, 18:07
Всероссийский конкурс.

Двадцатка товаров из Омского региона, а также услуги тридцати предприятий Омска и Омской области признаны лучшими в конкурсе «100 лучших товаров России».

За 19 лет конкурса порядка восьмисот товаров и услуг отмечены его дипломами, сообщают в омском департаменте городской экономической политики. Омский регион лидирует в Сибири. В соревновании производителей пищевой отрасли довольно полно представлена молочная продукция, лауреатами престижного конкурса стало молоко марки «Лужайкино» и крестьянско-фермерского хозяйства «Горячий ключ», а также масло (лауреаты - Любинский комбинат и «Лузинское молоко») и сыр «Ястро».

В числе лауреатов - продукция омского НПЗ, группы компаний «Титан» и «Газпромнефть - Смазочные материалы». Лидером в номинации «промышленные товары для населения» стал светодиодный светильник «Луч» (завод «Электротехника и автоматика»). Из представителей малого бизнеса среди лауреатов конкурса - кафе «Престиж», компания «ОМЭКС».

- Продукция омских предприятий является визитной карточкой Омска, -заявляет Ольга Парфенова, директор департамента городской экономической политики.

По ее словам, омская мэрия планирует продолжать поддерживать их дело.

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