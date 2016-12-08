Омские товары признаны лучшими в России

За 19 лет конкурса порядка восьмисот товаров и услуг отмечены его дипломами, сообщают в омском департаменте городской экономической политики. Омский регион лидирует в Сибири. В соревновании производителей пищевой отрасли довольно полно представлена молочная продукция, лауреатами престижного конкурса стало молоко марки «Лужайкино» и крестьянско-фермерского хозяйства «Горячий ключ», а также масло (лауреаты - Любинский комбинат и «Лузинское молоко») и сыр «Ястро».