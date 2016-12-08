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Омская погода резко изменится, похолодание с -6 до -31

8 декабря 2016, 19:02
Перепады температур.

Как ранее сообщал портал GOROD55.ru в связи с тем, что на территории региона меняются циклоны - вслед за юго-западным пришел южный - возможен переменчивый характер погоды, в том числе метеозависимым людям следует быть очень острожными и следить за давлением.


По данным омских синоптиков, на ближайшие выходные в регионе прогнозируется переменчивая температура воздуха.


Завтра, 9 декабря, температура воздуха может понизиться местами до -24 ночью, в целом температурный фон составит от -6 до -11 градусов. Резких изменений днем не предвидится. Также по области возможны осадки в виде снега, ветер может достигнуть при порывах скорости до 19 метров в секунду.


В субботу, 10 декабря, ночью сохранится морозная погода: -21…-26 градусов, по районам области возможно понижение до -31. Днем несколько потеплеет – от -12 до -17 градусов. Ветер также несколько ослабеет: с 19 до 17 метров секунду.


В воскресенье, 11 декабря, ветер обретет максимальную скорость, при порывах – до 20 метров секунду. Столбики термометров ночью опустятся до -17 градусов, днем заметно потеплеет: -3…-8 градусов Цельсия.


На протяжении трех дней прогнозируются осадки в виде снега, местами - метель.

Фото: иллюстрация

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