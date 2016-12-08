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Назаров: Омскому бизнесу не комфортно в границах региона

8 декабря 2016, 17:22
Международный экономический форум проходит в Омске.

Сегодня в Омске открылась IV Международная конференция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации".

В рамках форума состоялся брифинг с участием губернатора Омской области Виктора Назарова и заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева. Оба чиновника единодушны во мнении, что малый бизнес нуждается в поддержке государства.

«Сегодня надо говорить о той поддержке, которую власть должна оказывать малому и среднему бизнесу, для того, чтобы он мог расширять свои границы и возможности. Одно из направлений - это экспорт. Поэтому у нас создан центр, экспортно-ориентированный. Сегодня оставаться в границах региона, в границах РФ, для бизнеса не комфортно», - отметил губернатор региона.

Олег Фомичев, в свою очередь отметил, что бизнес всегда должен быть локомотивом, в этом его интерес. Государство должно лишь оказывать поддержку.

«Мы создали за последнее время большую эшелонированную систему поддержки. Начиная с регионов, где у нас созданы соответствующие центры. Теперь нам важно, чтобы вся эта система работала, была понятна для любого предпринимателя, была быстрой, незабюрократизированной», - уточнил Олег Фомичев.

Также федеральный чиновник выделил ключевую проблему, которая сдерживает развитие внешнеэкономической деятельности - иностранная квота на участие в малом бизнесе.

«Сегодня малым предприятием может признаваться только то предприятие, в котором доля участия иностранцев не более 49%. Правительство готово вообще отменить квоту на иностранное участие», - рассказал Олег Фомичев.

Кроме того, есть еще три направления, по которым государство будет содействовать предпринимателям.

«Есть много препятствий — страховка, логистика, экспортные кредиты. Весь этот комплекс сложен для малого бизнеса. Государство готово помочь», - заметил Фомичев.

В заключение пресс-конференции московский чиновник поблагодарил регион за организацию форума. Особо отметил экспортный потенциал территории.

«Омская область является неплохим экспортером и в отличии от других сибирских регионов на 75% это не сырьевые продукты», - сказал Олег Фомичев.

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