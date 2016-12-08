Назаров: Омскому бизнесу не комфортно в границах региона

Сегодня в Омске открылась IV Международная конференция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации".
В рамках форума состоялся брифинг с участием губернатора Омской области Виктора Назарова и заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева. Оба чиновника единодушны во мнении, что малый бизнес нуждается в поддержке государства.
«Сегодня надо говорить о той поддержке, которую власть должна оказывать малому и среднему бизнесу, для того, чтобы он мог расширять свои границы и возможности. Одно из направлений - это экспорт. Поэтому у нас создан центр, экспортно-ориентированный. Сегодня оставаться в границах региона, в границах РФ, для бизнеса не комфортно», - отметил губернатор региона.
Олег Фомичев, в свою очередь отметил, что бизнес всегда должен быть локомотивом, в этом его интерес. Государство должно лишь оказывать поддержку.
«Мы создали за последнее время большую эшелонированную систему поддержки. Начиная с регионов, где у нас созданы соответствующие центры. Теперь нам важно, чтобы вся эта система работала, была понятна для любого предпринимателя, была быстрой, незабюрократизированной», - уточнил Олег Фомичев.
Также федеральный чиновник выделил ключевую проблему, которая сдерживает развитие внешнеэкономической деятельности - иностранная квота на участие в малом бизнесе.
«Сегодня малым предприятием может признаваться только то предприятие, в котором доля участия иностранцев не более 49%. Правительство готово вообще отменить квоту на иностранное участие», - рассказал Олег Фомичев.
Кроме того, есть еще три направления, по которым государство будет содействовать предпринимателям.
«Есть много препятствий — страховка, логистика, экспортные кредиты. Весь этот комплекс сложен для малого бизнеса. Государство готово помочь», - заметил Фомичев.
В заключение пресс-конференции московский чиновник поблагодарил регион за организацию форума. Особо отметил экспортный потенциал территории.
«Омская область является неплохим экспортером и в отличии от других сибирских регионов на 75% это не сырьевые продукты», - сказал Олег Фомичев.