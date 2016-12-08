Назаров: Омскому бизнесу не комфортно в границах региона

Олег Фомичев, в свою очередь отметил, что бизнес всегда должен быть локомотивом, в этом его интерес. Государство должно лишь оказывать поддержку.



«Мы создали за последнее время большую эшелонированную систему поддержки. Начиная с регионов, где у нас созданы соответствующие центры. Теперь нам важно, чтобы вся эта система работала, была понятна для любого предпринимателя, была быстрой, незабюрократизированной», - уточнил Олег Фомичев.