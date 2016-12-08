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На одной из самых сложных трасс Омска пройдут лыжные гонки

8 декабря 2016, 16:17
Крутогорская лыжня.

В грядущую субботу, 10 декабря, в 11:00 стартует традиционная гонка "Крутогорская лыжня". Как и в прежние годы в соревнованиях, которые пройдут 10 и 11 декабря, будут учувствовать лыжники ЦОП "Авангард", спортсмены СДЮШОР "Центра лыжного спорта", а также студенты омских учебных заведений и представители районов области, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Соревнования в микрорайоне Крутая горка проводятся ежегодно на стадионе детско-юношеской спортивной школы, где располагается одна из самых сложных на территории города трасс.

По словам Михаила Расина, являющегося главой департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, трасса Крутой горки сертифицирована федерацией лыжного спорта РФ и соответствует международным стандартам.

В программе грядущих состязаний предусмотрены гонки на 2 километра, 3 километра, 5 километров и 10 километров свободным и классическим ходом. За звание лучших спортсменов будут состязаться парни и девушки различных возрастов.


Фото: admomsk.ru

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