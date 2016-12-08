На одной из самых сложных трасс Омска пройдут лыжные гонки

В грядущую субботу, 10 декабря, в 11:00 стартует традиционная гонка "Крутогорская лыжня". Как и в прежние годы в соревнованиях, которые пройдут 10 и 11 декабря, будут учувствовать лыжники ЦОП "Авангард", спортсмены СДЮШОР "Центра лыжного спорта", а также студенты омских учебных заведений и представители районов области, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.