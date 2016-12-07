Прокуратура потребовала чиновника уволить с работы жену

В рамках проверки прокуратурой Москаленского района обнаружены нарушения в сфере законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-службы областной прокуратуры.
Установлено: в состав управления по образованию Москаленского района входит структурная единица – МКУ «Межведомственный ресурсно-методический центр». При этом начальник управления устроил на должность директора в вышеуказанный Центр свою супругу, что напрямую связано с прямым подчинением и подконтрольностью начальнику управления, то есть законному супругу.
Выявленные нарушения стали основным поводом для вынесения представления начальнику управления образования Москаленского района со стороны прокуратуры. На основании этого, жена чиновника освобождена от занимаемой должности. Помимо этого, начальник управления привлечен к дисциплинарной ответственности.
Ранее портал Gorod55.ru сообщал о подобном случае, происшедшем в региональном министерстве образования. Тогда, по требованию прокурора,
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