Прокуратура потребовала чиновника уволить с работы жену



Установлено: в состав управления по образованию Москаленского района входит структурная единица – МКУ «Межведомственный ресурсно-методический центр». При этом начальник управления устроил на должность директора в вышеуказанный Центр свою супругу, что напрямую связано с прямым подчинением и подконтрольностью начальнику управления, то есть законному супругу.