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Омск принимает Международную экономическую конференцию

7 декабря 2016, 17:54
Международная бизнес-встреча.

Завтра в Омске стартует 4 международная конференция "Внешнеэкономическая деятельность, как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации".

Организатор международной встречи - региональное Агентство развития и инвестиций и Минэкономики Омской области при поддержке Минэконмразвития РФ.

По словам пресс-секретаря Агентства Софьи Чистяковой, на конференцию уже подали заявки порядка 700 участников. Прибудут зарубежные делегации из Болгарии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Ирана и Китая.

Главной темой Конференции станет глобальное позиционирование регионов России на международных рынках посредством активного стимулирования интернационализации бизнеса малых и средних предприятий.

Кроме того, в рамках встречи пройдет церемония награждения победителей и лауреатов регионального конкурса «Лучший экспортер Омской области 2015 года».

Подписание соглашений и договоров о сотрудничестве между ведущими омскими и зарубежными компаниями.

Будет работать выставка и биржа контактов. Также эксперты прочтут курс лекций для студентов внешнеэкономических специальностей.

Мероприятие пройдет в Экспоцентре 8 и 9 декабря.

#Новости#Город#Бизнес#Общество
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