Омск принимает Международную экономическую конференцию

Завтра в Омске стартует 4 международная конференция "Внешнеэкономическая деятельность, как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации".
Организатор международной встречи - региональное Агентство развития и инвестиций и Минэкономики Омской области при поддержке Минэконмразвития РФ.
По словам пресс-секретаря Агентства Софьи Чистяковой, на конференцию уже подали заявки порядка 700 участников. Прибудут зарубежные делегации из Болгарии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Ирана и Китая.
Главной темой Конференции станет глобальное позиционирование регионов России на международных рынках посредством активного стимулирования интернационализации бизнеса малых и средних предприятий.
Кроме того, в рамках встречи пройдет церемония награждения победителей и лауреатов регионального конкурса «Лучший экспортер Омской области 2015 года».
Подписание соглашений и договоров о сотрудничестве между ведущими омскими и зарубежными компаниями.
Будет работать выставка и биржа контактов. Также эксперты прочтут курс лекций для студентов внешнеэкономических специальностей.
Мероприятие пройдет в Экспоцентре 8 и 9 декабря.