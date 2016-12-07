Город55
ГлавноеВсе новости

Омичка сломала бедро в зажатой двери автобуса, СК назначил проверку

7 декабря 2016, 13:44
Подробности, причины, обстоятельства.

Омские следователи обратили внимание на многочисленные сообщения в средствах массовой информации о зажатой в дверях автобуса омичке. Для выяснения подробностей и уточнения информации в следственном комитете назначили по данному факту проверку, говорится на сайте регионального следкома.


Ранее: информация, размещенная в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Омск», будет проверена в ходе доследственной проверки. Информация касается пенсионерки, которой зажало в дверях ноги в автобусе №78. В результате движения автобуса у омички - перелом бедренной кости и ушибы.


Во время проведения доследственных мероприятий будут выяснены обстоятельства и причины инцидента, а также получат правовую оценку действия водителя и других работников предприятия. Процессуальное решение завершит назначенную следователями проверку.

Фото: иллюстрация

#Происшествия#Новости#Транспорт#Здоровье#Главное#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20