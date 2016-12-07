Омичка сломала бедро в зажатой двери автобуса, СК назначил проверку

Омские следователи обратили внимание на многочисленные сообщения в средствах массовой информации о зажатой в дверях автобуса омичке. Для выяснения подробностей и уточнения информации в следственном комитете назначили по данному факту проверку, говорится на сайте регионального следкома.
Ранее: информация, размещенная в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Омск», будет проверена в ходе доследственной проверки. Информация касается пенсионерки, которой зажало в дверях ноги в автобусе №78. В результате движения автобуса у омички - перелом бедренной кости и ушибы.
Во время проведения доследственных мероприятий будут выяснены обстоятельства и причины инцидента, а также получат правовую оценку действия водителя и других работников предприятия. Процессуальное решение завершит назначенную следователями проверку.
Фото: иллюстрация