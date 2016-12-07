Омичи стали зарабатывать больше 35 тысяч рублей в месяц

Омскстат опубликовал статистические сведения о деятельности экономикообразующих организаций Омского региона по результатам первых трех кварталов 2016 года.
Таким образом, в период с января по сентябрь нынешнего года 125 экономикообразующих организаций области сформировали 77% оборота по региону, получив 86% прибыли и освоив 58% инвестиционных вложений в экономику области.
Оборот экономикообразующих предприятий составил 660,7 млрд рублей, что на 1,3% ниже показателя прошлого года за аналогичный временной промежуток. Из этой суммы объем отгруженной продукции составил 567,7 млрд рублей. Размер инвестиций по итoгам периода с января по сентябрь 2016 года равняется 23,7 млрд рублей, что на 3% выше прошлогоднего показателя.
Кроме того, прибыль 125 предприятий составила 27,3 млрд рублей, что на 19,8% выше показателя в январе-сeнтябре 2015 года. Среднемесячная зарплата работников этих предприятий в сравнении с прошлогодним показателем выросла на 9,9%, достигнув 35303,4 рублей, среднее значение по Омскому региону она превышает сразу на 23,7%.
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