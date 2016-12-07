Омичи стали зарабатывать больше 35 тысяч рублей в месяц

Оборот экономикообразующих предприятий составил 660,7 млрд рублей, что на 1,3% ниже показателя прошлого года за аналогичный временной промежуток. Из этой суммы объем отгруженной продукции составил 567,7 млрд рублей. Размер инвестиций по итoгам периода с января по сентябрь 2016 года равняется 23,7 млрд рублей, что на 3% выше прошлогоднего показателя.