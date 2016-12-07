МЕГА построит на Левом берегу новую дорогу за 10 миллионов

Так, по информации пресс-службы омской мэрии, благодаря налаженным контактам с предприятиями и организациями Омска отреставрированы и благоустроены улицы Чокана Валиханова и Любинский проспект, появилась зеленая зона на улице Лизы Чайкиной, наведен порядок в парке 30-летия ВЛКСМ и сквере Дружбы народов, реализованы и другие проекты.