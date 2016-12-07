Город55
ГлавноеВсе новости

МЕГА построит на Левом берегу новую дорогу за 10 миллионов

7 декабря 2016, 10:02
Развитие городской среды.

В последнее время все чаще властям в развитии городской структуры оказывают помощь так называемые социальные партнеры.

Так, по информации пресс-службы омской мэрии, благодаря налаженным контактам с предприятиями и организациями Омска отреставрированы и благоустроены улицы Чокана Валиханова и Любинский проспект, появилась зеленая зона на улице Лизы Чайкиной, наведен порядок в парке 30-летия ВЛКСМ и сквере Дружбы народов, реализованы и другие проекты.

На следующий, 2017 год, в Омске запланирована еще одна совместная работа мэрии и социального партнера – СТЦ «МЕГА» - строительство новой велодорожки на Левобережье, вдоль бульваре Архитекторов. Ориентировочная стоимость запланированного объекта – около 10 миллионов рублей.

По словам мэра Омска, в реализации данного проекта социальному партнеру должны оказать всемерное содействие все ответственные структурные подразделения, во-первых, администрация Кировского административного округа, во-вторых, профильные ведомства мэрии.

На фото: как ездят омичи там, где нет велодорожек

#Новости#Недвижимость#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20