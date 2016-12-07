МЕГА построит на Левом берегу новую дорогу за 10 миллионов

В последнее время все чаще властям в развитии городской структуры оказывают помощь так называемые социальные партнеры.
Так, по информации пресс-службы омской мэрии, благодаря налаженным контактам с предприятиями и организациями Омска отреставрированы и благоустроены улицы Чокана Валиханова и Любинский проспект, появилась зеленая зона на улице Лизы Чайкиной, наведен порядок в парке 30-летия ВЛКСМ и сквере Дружбы народов, реализованы и другие проекты.
На следующий, 2017 год, в Омске запланирована еще одна совместная работа мэрии и социального партнера – СТЦ «МЕГА» - строительство новой велодорожки на Левобережье, вдоль бульваре Архитекторов. Ориентировочная стоимость запланированного объекта – около 10 миллионов рублей.
По словам мэра Омска, в реализации данного проекта социальному партнеру должны оказать всемерное содействие все ответственные структурные подразделения, во-первых, администрация Кировского административного округа, во-вторых, профильные ведомства мэрии.
На фото: как ездят омичи там, где нет велодорожек