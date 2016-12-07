Газпром построит за 1 миллиард рублей улицу и мост в центре Омска

В день открытия Любинского проспекта, глава Газпрома Алексей Миллер заявил омичам, что работы по благоустройству исторического центра Омска продолжатся. Сегодня, 7 декабря, стали известны подробности дальнейшей реконструкции улицы Ленина, теперь на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади.
Начало работ запланировано на весну 2017 года. Заявленная сумма внебюджетных вложений в реконструкцию улицы составляет порядка одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба омской мэрии. По плану, работы должны завершиться к декабрю 2017 года, а это значит что в начале 2018 омичи смогут прогуляться по обновленной улице.
Сейчас идет подготовительный этап к продолжению работ по благоустройству, сообщает Анатолий Слатин, гендиректор строительной компании «ИдеалСтрой», занимавшейся реконструкцией Любинского проспекта. «Идеалстрой» согласует с мэрией принципиальные вопросы видения: что будет реализовано, что не будет, кто станет участниками проекта. Компания получает технические условия и корректировки к ним, ведет изыскания прилегающих зданий: исследуются подвалы зданий, чтобы исключить конфликты с собственниками в ходе реконструкции. Уже проведены инженерные, геодезические, геологические и экологические изыскания.
На данный момент проект предусматривает переустройство тротуаров, обновление зеленых насаждений, реконструкцию подпорных стенок, а также создание малых архитектурных форм. В рамках проекта благоустройства планируется заменить контактную троллейбусную сеть.
Накануне в мэрии прошел круглый стол по итогам благоустройства Любинского проспекта, где свои мнения высказали архитекторы, проектировщики, строители и общественники. Проект признан удачным, но не все планы реализованы на 100%.
На официальном сайте строительной компании «ИдеалСтрой» в рубрике «Объекты» указан этап проектных работ над благоустройством «улицы Ленина на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади в городе Омске». Указанная дата начала проекта - 12 августа 2016 года, окончания - 31 марта 2017 года. Заказчиком проекта «ИдеалСтрою» выступает Фонд стратегического развития Омской области. В числе проектных работ названы подготовка архитектурной концепции, выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации.
Напомним, подарком Газпрома омичам в этом году стал реконструированный и благоустроенный Любинский проспект. В разработке нового вида улицы учитывались пожелания омичей; так, чтобы поддержать привычный и любимый облик были высажены шаровидные ивы. Озеленение, как и все работы по благоустройству, замена коммуникаций, пешеходные тротуары и переходы проведены на средства, выделенные Газпромом. Ранее при поддержке Газпрома в Омске прошла масштабная реконструкция пешеходной улицы Валиханова, в том числе и пешеходный подземный переход на улице К. Маркса. Всего, в том числе и на спортивные объекты, к 300-летнему юбилею Омска было выделено порядка пяти миллиардов рублей.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved и редакция gorod55