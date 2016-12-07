Газпром построит за 1 миллиард рублей улицу и мост в центре Омска



Напомним, подарком Газпрома омичам в этом году стал реконструированный и благоустроенный Любинский проспект. В разработке нового вида улицы учитывались пожелания омичей; так, чтобы поддержать привычный и любимый облик были высажены шаровидные ивы. Озеленение, как и все работы по благоустройству, замена коммуникаций, пешеходные тротуары и переходы проведены на средства, выделенные Газпромом. Ранее при поддержке Газпрома в Омске прошла масштабная реконструкция пешеходной улицы Валиханова, в том числе и пешеходный подземный переход на улице К. Маркса. Всего, в том числе и на спортивные объекты, к 300-летнему юбилею Омска было выделено порядка пяти миллиардов рублей.