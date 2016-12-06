В Омске плотно стоит Ленинградский мост и Красный Путь

Традиционные уже зимние заторы на дорогах в утренний час пик сегодня, 6 декабря, осложнились несколькими ДТП, произошедшими по ключевым направлениям движения транспорта.
В частности, как отмечает сервис Яндекс.Пробки, авария на Ленинградском мосту резко ухудшило движение на всем протяжении от левобережной развилки в начале Ленинградского проспекта в сторону моста и до Ленинградской площади. Здесь скорость движения пока не превышает 5-7 км/час.
Второй напряженный участок – улица Красный Путь от Телецентра до улицы Кемеровской, где на перекрестке также произошло ДТП.
В целом сегодня в городе с утра 6-балльные заторы. Местами дороги Омска ночью активно чистили от снега.