В Омске плотно стоит Ленинградский мост и Красный Путь

В частности, как отмечает сервис Яндекс.Пробки, авария на Ленинградском мосту резко ухудшило движение на всем протяжении от левобережной развилки в начале Ленинградского проспекта в сторону моста и до Ленинградской площади. Здесь скорость движения пока не превышает 5-7 км/час.