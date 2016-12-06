В лобовом ДТП легковушка опрокинула фургон, есть пострадавшие

Авария на "трассе смерти" произошла в 9 часов утра. В Любинском районе на 576 километре автодороги Омск - Тюмень Toyota Caldina столкнулась с автомобилем BAW. В результате лобового столкновения оба водителя, 41 и 24 лет, были госпитализированы в больницу Любино.