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В лобовом ДТП легковушка опрокинула фургон, есть пострадавшие

6 декабря 2016, 09:36
Авария под Омском.

Накануне в лобовом столкновении на автодороге Омск - Тюмень произошло столкновение легкового автомобиля с автофургоном, сообщает LIFE55.

Авария на "трассе смерти" произошла в 9 часов утра. В Любинском районе на 576 километре автодороги Омск - Тюмень Toyota Caldina столкнулась с автомобилем BAW. В результате лобового столкновения оба водителя, 41 и 24 лет, были госпитализированы в больницу Любино.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства этого происшествия.



Фото: LIFE55

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