Смертельный пожар в Омске: мужчина сжег дом, где его держали в погребе

После того, как гости покинули дом, запертые в погребе мужчина с женщиной, воспользовавшись тем, что 50-летний хозяин жилища уснул, сумели освободиться, кроме того, мужчина в отместку поджег частный дом, после чего с жалобой на своих обидчиков пришел в полицию. От гари и дыма в доме от пожара погибла находившаяся в доме женщина, хозяину жилища удалось спастись.