Смертельный пожар в Омске: мужчина сжег дом, где его держали в погребе

Накануне в Омске было обнаружено тело 30-летней женщины после тушения пожара, произошедшего в частном доме на Космическом переулке. По данному факту следственные органы СК РФ по Омской области вoзбудили уголовное дело по предусмотренному статьей 119 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) преступления.
Согласно версии следствия, ранее судимый за насильственные действия сeксуального характера 27-летний молодой человек после распития спиртных напитков в компании хозяина дома и его судимых знакомых, был избит и закрыт в погребе за ранее совершенное преступление. Кроме того, туда же посадили и 30-летнюю женщину, которая была заподозрена в краже мобильного устройства у хозяина дома.
После того, как гости покинули дом, запертые в погребе мужчина с женщиной, воспользовавшись тем, что 50-летний хозяин жилища уснул, сумели освободиться, кроме того, мужчина в отместку поджег частный дом, после чего с жалобой на своих обидчиков пришел в полицию. От гари и дыма в доме от пожара погибла находившаяся в доме женщина, хозяину жилища удалось спастись.
Следователями проведен осмотр места происшествия, подозреваем задержан и допрашивается, проводятся иные направленные на установление обстоятельств совершенного преступления следственные действия.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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