Синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

В настоящее время, по словам специалиста, температура воздуха на Урале и в городах от Тюмени до Омска не опускается ниже -10 градусов. В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также на Алтайском крае температура находится в диапазоне от -8 до -16 градусов.