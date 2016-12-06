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Синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

6 декабря 2016, 18:27
Холодов быть не должно.

Заведующая лабораторий российского Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете" о том, какая погода ждет жителей нашей страны в ближайшее время, а также в Новый год.

В настоящее время, по словам специалиста, температура воздуха на Урале и в городах от Тюмени до Омска не опускается ниже -10 градусов. В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также на Алтайском крае температура находится в диапазоне от -8 до -16 градусов.

Людмила Паршина отметила, что местами в Западной Сибири ожидается сильный снег с ветром, в связи с этим не стоит опасаться бесснежного Нового года.

Согласно предварительному прогнозу "Гисметео", омичей в новогоднюю ночь ждет достаточно теплая погода. Ожидается, что в субботу, 31 декабря, будет малооблачно, дневная температура воздуха составит -4 градуса, ночью она опустится до -6 градусов.


Фото: иллюстрация

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