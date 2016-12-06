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На дорогах Омска стало экстремально опасно

6 декабря 2016, 15:49
Из-за погодных условий.

Ухудшение погодных условий в виде выпадения снега создает на автодорогах города и региона неблагоприятную обстановку для всех участников дорожного движения. Так, из-за снега на дорогах и местах остановки общественного транспорта в городе образовываются снежные накаты, дорожное полотно заметно сужается. Эти и многие другие факторы сотрудники Госавтоинспекции называют косвенными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области.

В связи с этим областная инспекция БДД обращается ко все участникам дорожного движения с просьбой обратить внимание на погодные условия.


К примеру, автомобилистам советуется соблюдать дистанцию, а также скоростной режим при движении на дорогах. Маневрирование допустимо только в полном убеждении в безопасности и отсутствии встречного транспорта.


Обращать внимание на погодные условия необходимо также при выборе скоростного режима, а не руководствоваться только разрешающими знаками и состоянием проезжей части.

Ограниченная видимость и гололед на загородных дорогах – водители должны быть предельно внимательны именно на этих участках!

Пешеходы, как и водители, также ответственны за безопасность на дорогах. Чтобы не стать жертвой или провокатором автоаварии, пешеход должен в темное время суток носить светоотражающую одежду, передвигаться только в разрешенных для этого местах, соблюдать все правила дорожного движения.

На контроле у сотрудников Госавтоинспекции дорожная ситуация по всей области, осуществляются специальные рейды по федеральным трассам, в районы региона. На местах все руководители муниципалитетов предупреждены о своевременной очистке дорожного полотна от снега.

Кроме этого, Госавтоинспекция напоминает, что в случае возникновения на пути следования чрезвычайной ситуации в круглосуточном режиме можно связаться с дежурными сотрудниками подразделений ГИБДД по телефонам: 79-35-04 или 02.


Фото: иллюстрация

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