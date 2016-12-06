На дорогах Омска стало экстремально опасно

Пешеходы, как и водители, также ответственны за безопасность на дорогах. Чтобы не стать жертвой или провокатором автоаварии, пешеход должен в темное время суток носить светоотражающую одежду, передвигаться только в разрешенных для этого местах, соблюдать все правила дорожного движения.