Мэрия будет сдавать омичам автобусы в аренду по 1000 рублей

Постановление мэрии об установлении тарифов вышло 24 ноября. Согласно нему, стоимость аренды зависит от класса автобуса. К примеру, час аренды ЛиАЗ 5293 стоит 962,67 рублей, а МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТЮРК — 982,57 рублей. Дороже всего стоимость аренды удлиненного автобуса АКА 6226 РОССИЯНИН — 1115,69 рублей. Кроме того, если арендованый автобус проедет больше 18 км, то за каждый последующий километр придется доплачивать от 15,40 до 24,67 руб/км.