Мэрия будет сдавать омичам автобусы в аренду по 1000 рублей

Мэр Омска разрешил ПАТП №8 сдавать автобусы в аренду. Стоит напомнить, что с недавних пор ПАТП №8 руководит бывший директор департамента транспорта Виталий Маслик.
Постановление мэрии об установлении тарифов вышло 24 ноября. Согласно нему, стоимость аренды зависит от класса автобуса. К примеру, час аренды ЛиАЗ 5293 стоит 962,67 рублей, а МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТЮРК — 982,57 рублей. Дороже всего стоимость аренды удлиненного автобуса АКА 6226 РОССИЯНИН — 1115,69 рублей. Кроме того, если арендованый автобус проедет больше 18 км, то за каждый последующий километр придется доплачивать от 15,40 до 24,67 руб/км.
Кроме того, в решении Двораковского определена стоимость размещения рекламы на подвижном составе ПАТП - от 1241,63 до 2155,05 рублей.
Частных лиц может заинтересовать предоставление стояночного места в отапливаемом гараже предприятия. За легковой автомобиль 3468,18 рублей, за грузовой — 6083,94 рублей.
Полный список услуг ПАТП №8 размещен на сайте администрации Омска.