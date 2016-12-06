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Мэрия будет сдавать омичам автобусы в аренду по 1000 рублей

6 декабря 2016, 12:01
Автобус на прокат.

Мэр Омска разрешил ПАТП №8 сдавать автобусы в аренду. Стоит напомнить, что с недавних пор ПАТП №8 руководит бывший директор департамента транспорта Виталий Маслик.

Постановление мэрии об установлении тарифов вышло 24 ноября. Согласно нему, стоимость аренды зависит от класса автобуса. К примеру, час аренды ЛиАЗ 5293 стоит 962,67 рублей, а МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТЮРК — 982,57 рублей. Дороже всего стоимость аренды удлиненного автобуса АКА 6226 РОССИЯНИН — 1115,69 рублей. Кроме того, если арендованый автобус проедет больше 18 км, то за каждый последующий километр придется доплачивать от 15,40 до 24,67 руб/км.

Кроме того, в решении Двораковского определена стоимость размещения рекламы на подвижном составе ПАТП - от 1241,63 до 2155,05 рублей.

Частных лиц может заинтересовать предоставление стояночного места в отапливаемом гараже предприятия. За легковой автомобиль 3468,18 рублей, за грузовой — 6083,94 рублей.

Полный список услуг ПАТП №8 размещен на сайте администрации Омска.

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