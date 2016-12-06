Глава компании с оборотом 1,8 млрд пойдет под суд из-за серых зарплат

Также зафиксировано, что при этом, у предприятия имелись достаточные средства для выплаты данного налога. Так, установлено, что оборот предприятия составил более 1,8 миллиардов рублей, при этом расходовались деньги совершенно в других направлениях. Так, 318,5 миллионов было потрачено на оплату кредитных займов, размещение вкладов, в том числе был возвращен займ в размере 19 миллионов самому руководителю предприятия.