Глава компании с оборотом 1,8 млрд пойдет под суд из-за серых зарплат

В Омске завершено расследование по уголовному делу, фигурантом по которому выступает директор коммерческой фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты НДФЛ, сообщает пресс-служба регионального следкома.
Омскими следователями в ходе проведенных мероприятий собрана достаточная доказательная база по обвинению директора ООО «Двигательмонтаж», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 199.1 (часть 1) Уголовного кодекса России.
Из материалов следственных органов: в течение 2013-2014 гг. директор фирмы, умышленно и действуя в собственных интересах, выдавал своим работникам заработную плату в конвертах, чтобы избежать уплаты налоговых сборов, в частности перечислений в государственный бюджет от налога на доходы физических лиц из фактически выплаченных сумм, тем самым увеличивая недоимку по налогам. Это, в свою очередь, создавало угрозу банкротства предприятия.
Следствие установлено, что действиями руководителя из выплаченной нелегальной зарплаты не удержан, а, соответственно, не перечислен в казну государства НДФЛ на сумму 7,7 миллионов рублей.
Также зафиксировано, что при этом, у предприятия имелись достаточные средства для выплаты данного налога. Так, установлено, что оборот предприятия составил более 1,8 миллиардов рублей, при этом расходовались деньги совершенно в других направлениях. Так, 318,5 миллионов было потрачено на оплату кредитных займов, размещение вкладов, в том числе был возвращен займ в размере 19 миллионов самому руководителю предприятия.
В результате действий следственного комитета в счет возмещения ущерба, причиненного преступления, арестована техника, производственные здания и другое на общую сумму 7,7 миллионов рублей, директора фирмы заключили под стражу.
В настоящий момент уголовное дело передано в Советский районный суд.
Фото: иллюстрация