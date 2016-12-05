Омич вошел в ТОП-10 сильнейших атлетов мира



В Техасе завершился ежегодный турнир по силовому экстриму «The Bill Kazmaier Strongman Classic». По результатам этого турнира формируется плей-лист самых сильных атлетов мира, которые автоматически становятся участниками «Arnold classic-2017». Организатор данного фестиваля Арнольд Шварценеггер и проходит он в Коламбусе США.