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Омич вошел в ТОП-10 сильнейших атлетов мира

5 декабря 2016, 18:27
Третье место в турнире.

Сотрудник охранного агенства, морской пехотинец, атлет Ассоциации Российских Силачей из Омска Михаил Шивляков в субботу, 3 декабря, подтвердил звание сильнейшего стронгмена мира, сообщает пресс-служба охранного агентства «СТБ-Охрана».


В Техасе завершился ежегодный турнир по силовому экстриму «The Bill Kazmaier Strongman Classic». По результатам этого турнира формируется плей-лист самых сильных атлетов мира, которые автоматически становятся участниками «Arnold classic-2017». Организатор данного фестиваля Арнольд Шварценеггер и проходит он в Коламбусе США.


Жесткая конкуренция, состоящая из 21 самых сильных стронгменов мира, не только помогла Михаилу войти в десятку сильнейших, но еще и помогла установить новый личный рекорд. В упражнении «становая тяга» Шивляков достиг 408 килограммов!


В итоговой турнирной таблице имя омича стоит на третьем месте после болгарина Димитара Саватинова и американца Мартинса Лициса.




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