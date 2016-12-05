Омич вошел в ТОП-10 сильнейших атлетов мира

Сотрудник охранного агенства, морской пехотинец, атлет Ассоциации Российских Силачей из Омска Михаил Шивляков в субботу, 3 декабря, подтвердил звание сильнейшего стронгмена мира, сообщает пресс-служба охранного агентства «СТБ-Охрана».
В Техасе завершился ежегодный турнир по силовому экстриму «The Bill Kazmaier Strongman Classic». По результатам этого турнира формируется плей-лист самых сильных атлетов мира, которые автоматически становятся участниками «Arnold classic-2017». Организатор данного фестиваля Арнольд Шварценеггер и проходит он в Коламбусе США.
Жесткая конкуренция, состоящая из 21 самых сильных стронгменов мира, не только помогла Михаилу войти в десятку сильнейших, но еще и помогла установить новый личный рекорд. В упражнении «становая тяга» Шивляков достиг 408 килограммов!
В итоговой турнирной таблице имя омича стоит на третьем месте после болгарина Димитара Саватинова и американца Мартинса Лициса.