Наружной рекламы в Омске станет меньше

Известно, что межведомственная комиссия при региональном минимущества уже рассмотрела 176 схем размещения рекламных конструкций; из них - 108 согласованы, в остальных случаях представленные схемы не соответствовали требованиям законодательства: не были указаны типы и виды конструкций, установка рекламных объектов не соответствовала требованиям ГОСТ при установке «наружки» на автодорогах города.



Напомним, ранее портал Gorod55 сообщал о демонтаже рекламных щитов в 18 точках Омска. Конструкции располагались вблизи проезжей части, тем самым представляя опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. К примеру, рекламный щит не должен нарушать требуемое пятиметровое расстояние от края дороги до края щита. Также рекламные конструкции не должны ограничивать видимость светофоров, дорожных знаков и иных средств.