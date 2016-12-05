Наружной рекламы в Омске станет меньше

Согласно решению областной межведомственной комиссии при областном минимущества, из схемы размещения рекламных конструкций на территории Омска исключат ряд объектов. Ранее городской департамент имущественных отношений также предложил исключить порядка 13 мест размещения наружной рекламы.
На комиссии предложено исключить рекламные носители на улице Партизанской (размером 3х12 и 3х6 метров), поскольку они расположены поблизости от объектов культурного значения. Подобное предложение прозвучало после обращения областного минкульта в омский муниципалитет.
Также исключены носители рекламы размера 3х18 - в связи с невозможностью размещения - на улице Красный Путь, проспекте Мира, улицах Лукашевича и Енисейской. Та же причина названа для исключения трех суперсайтов размером 5х15 метров (по улицам Красный Путь и 10 лет Октября, а также по Иртышской Набережной), трех видеоэкранов (по улице Думской, Интернациональной и Маршала Жукова), медиа-фасада по улице Герцена, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Омской области.
Вероятно, на исключенных из схемы размещения рекламных местах впоследствии появится реклама меньших размеров, сообщают в ведомстве. Установка наружной рекламы возможна только при получении необходимых заключений.
Известно, что межведомственная комиссия при региональном минимущества уже рассмотрела 176 схем размещения рекламных конструкций; из них - 108 согласованы, в остальных случаях представленные схемы не соответствовали требованиям законодательства: не были указаны типы и виды конструкций, установка рекламных объектов не соответствовала требованиям ГОСТ при установке «наружки» на автодорогах города.
Напомним, ранее портал Gorod55 сообщал о демонтаже рекламных щитов в 18 точках Омска. Конструкции располагались вблизи проезжей части, тем самым представляя опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. К примеру, рекламный щит не должен нарушать требуемое пятиметровое расстояние от края дороги до края щита. Также рекламные конструкции не должны ограничивать видимость светофоров, дорожных знаков и иных средств.
Фото: Андрей Кутузов