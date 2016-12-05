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Лобовое столкновение иномарок, одна из машин в кювете, 2 пострадавших

5 декабря 2016, 15:49
ДТП на Красноярском тракте.

Сегодня утром на Красноярском тракте произошло серьезное столкновение двух минивэнов - Nissan и Toyota.

Как сообщили редакции портала Gorod55 в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что ориентировочно в 07:30 часов мужчина 1979 года рождения, управлявший автомобилем Nissan Presage при движении по Красноярскому тракту в направлении проспекта Академика Королева допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Ipson.

В результате произошедшего ДТП пострадали пассажиры Toyota Ipson, мужчина 1962 года рождения и женщина 1966 гожа рождения. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, женщина от госпитализации отказалась.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.


Фото: скриншот с видео

#Происшествия#Новости#ДТП#Авто#Город
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