Лобовое столкновение иномарок, одна из машин в кювете, 2 пострадавших

Сегодня утром на Красноярском тракте произошло серьезное столкновение двух минивэнов - Nissan и Toyota.
Как сообщили редакции портала Gorod55 в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что ориентировочно в 07:30 часов мужчина 1979 года рождения, управлявший автомобилем Nissan Presage при движении по Красноярскому тракту в направлении проспекта Академика Королева допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Ipson.
В результате произошедшего ДТП пострадали пассажиры Toyota Ipson, мужчина 1962 года рождения и женщина 1966 гожа рождения. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, женщина от госпитализации отказалась.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.
Фото: скриншот с видео