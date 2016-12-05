Лобовое столкновение иномарок, одна из машин в кювете, 2 пострадавших

Как сообщили редакции портала Gorod55 в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что ориентировочно в 07:30 часов мужчина 1979 года рождения, управлявший автомобилем Nissan Presage при движении по Красноярскому тракту в направлении проспекта Академика Королева допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Ipson.