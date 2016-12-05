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Из-за омского бизнесмена бюджет не досчитался 12 млн рублей

5 декабря 2016, 12:46
Налоговые невыплаты.

В Омске следователи завершили расследование по делу директора коммерческой фирмы, который обвиняется в неуплате земельного налога на сумму более 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета России.

Сформированное уголовное дело, относящееся к части 1 статьи 199 УК РФ, со всей доказательной базой передано в Кировский районный суд для его дальнейшего рассмотрения.

По материалам уголовного дела: директор омской фирмы «Транссиб», зная о предоставлении в налоговые органы отчетности, а затем плату в бюджет земельного налога за участок, находящийся в собственности у предприятия, все же не исполнил обязательства по уплате налога за 2014 год, а в фискальный орган предоставил нулевую декларацию через телекоммуникационные каналы, завизировав документ электронной подписью. Отмечается, что местоположение земельного участка – Дружинское сельское поселение, кадастровая стоимость – 800 миллионов рублей, соответственно, сумма к уплате земельного налога – более 12 миллионов рублей.

В ходе следственных мероприятий также выяснилось, что виновным бизнесмен себя не считает.


Фото: иллюстрация

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