Из-за омского бизнесмена бюджет не досчитался 12 млн рублей

По материалам уголовного дела: директор омской фирмы «Транссиб», зная о предоставлении в налоговые органы отчетности, а затем плату в бюджет земельного налога за участок, находящийся в собственности у предприятия, все же не исполнил обязательства по уплате налога за 2014 год, а в фискальный орган предоставил нулевую декларацию через телекоммуникационные каналы, завизировав документ электронной подписью. Отмечается, что местоположение земельного участка – Дружинское сельское поселение, кадастровая стоимость – 800 миллионов рублей, соответственно, сумма к уплате земельного налога – более 12 миллионов рублей.