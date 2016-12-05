ДТП блокировали центр города, скорость транспорта 5 км/ч

Наиболее серьезные проблемы с движением наблюдаются в центре города. Причиной образовавшихся заторов являются ДТП, парализовавшие движение. Скорость движения на улице 10 лет Октября на участке от улицы Маршала Жукова до Карла Маркса составляет 7 километров в час, аналогичная скорость движения наблюдается на проспекте Карла Маркса от улицы Потанина до Масленникова.