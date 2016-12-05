ДТП блокировали центр города, скорость транспорта 5 км/ч

После резкой смены погоды сегодня, 5 декабря, в Омске осложнилась дорожная ситуация из-за образовавшегося гололеда. Сервис "Яндекс.Пробки" фиксирует 6-балльные пробки в городе.
Наиболее серьезные проблемы с движением наблюдаются в центре города. Причиной образовавшихся заторов являются ДТП, парализовавшие движение. Скорость движения на улице 10 лет Октября на участке от улицы Маршала Жукова до Карла Маркса составляет 7 километров в час, аналогичная скорость движения наблюдается на проспекте Карла Маркса от улицы Потанина до Масленникова.
Скорость движения на улице Маршала Жукова на участке от улице Омская до улицы Лермонтова составляет всего лишь 5 километров в час. На улице Пушкина от Потанина до Съездовской скорость движения автомобильного потока составляет 7 километров в час.
Фото в тексте: "Яндекс.Пробки"