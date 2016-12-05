Депутаты требуют 150 миллионов от мэрии Омска

Депутат Александр Иванов вновь задал вопрос о субсидировании банно-прачечного хозяйства, учтены ли поправки депутатов в бюджете города. По словам директора депфинансов Инны Парыгиной, субсидии баням в 2017 году сохраняются, но в меньшем объеме. На следующий год выделяется 4,5 млн. рублей и еще добавляется 10 млн. рублей за счет перераспределения отраслевых расходов департамента городского хозяйства. Всего получается — 14,5 млн. рублей. Напомним, в бюджете 2016 год банному комплексу всего выделено 23,4 млн рублей.