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Депутаты требуют 150 миллионов от мэрии Омска

5 декабря 2016, 20:07
На свет, тротуары и асфальтирование придомовых проездов.

На сегодняшнем заседании комитета Горсовета по вопросам экономического развития депутаты обсуждали поправки в бюджет Омска на 2017 год.

Депутат Александр Иванов вновь задал вопрос о субсидировании банно-прачечного хозяйства, учтены ли поправки депутатов в бюджете города. По словам директора депфинансов Инны Парыгиной, субсидии баням в 2017 году сохраняются, но в меньшем объеме. На следующий год выделяется 4,5 млн. рублей и еще добавляется 10 млн. рублей за счет перераспределения отраслевых расходов департамента городского хозяйства. Всего получается — 14,5 млн. рублей. Напомним, в бюджете 2016 год банному комплексу всего выделено 23,4 млн рублей.

Кроме этого на заседании комитета было предложено добавить в бюджет три новые статьи расходов. «Это освещение, это тротуары, это асфальтирование придомовых квартальных проездов», заявил Николай Чираков.

По словам депутата, в рабочей группе сейчас идет обсуждение за счет сокращения каких расходов будут финансироваться эти статьи. Предварительно речь идет о сумме 150 млн. рублей, по 50 млн. рублей на каждое направление.

Большинством голосов комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять бюджет города во втором чтении, но только при условии включения в документ трех новых статей.

#Новости#Транспорт#Недвижимость#Главное#Город
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