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22-летняя омичка пришла к кинотеатру на свидание и осталась без шубы

5 декабря 2016, 09:05
Операция уголовного розыска.

Ранее за помощью в полицию обратилась 44-летняя женщина, проживающая в Ленинском округе Омска. Ситуация, в которую она попала, «потянула» на возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество».

Дело было так: сын обратившейся в полицию женщины в начале ноября привел в квартиру девушку для совместного проживания. Через пять дней молодая особа пропала, а вместе с ней исчезла и мутоновая шуба за 30 тысяч рублей. Попытки связаться с девушкой по телефону успехом не увенчались.

После обращения потерпевшей в полицию делом занялся уголовный розыск. Полиция выяснила, что познакомились молодые люди через социальную сеть. Свою личную страницу после исчезновения девушка также, как и телефон, сделала недоступной. Однако оперативники сумели восстановить круг ее знакомств и узнали телефонный номер.

Далее один из сотрудников полиции познакомился с ней, также через соцсеть, и попросил прислать фото. Девушка просьбу выполнила – на снимке она как раз и была в той самой пропавшей «светло-кремовой шубе с объемным капюшоном». В ней же она пришла на свидание с сотрудником полиции к кинотеатру «Кристалл».


Задержанная 22-летняя подозреваемая оказалась ранее неоднократно судима за преступления при схожих обстоятельствах. Знакомилась, переезжала в квартиру, похищала имущество. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Девушку проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

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