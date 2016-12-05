22-летняя омичка пришла к кинотеатру на свидание и осталась без шубы

Далее один из сотрудников полиции познакомился с ней, также через соцсеть, и попросил прислать фото. Девушка просьбу выполнила – на снимке она как раз и была в той самой пропавшей «светло-кремовой шубе с объемным капюшоном». В ней же она пришла на свидание с сотрудником полиции к кинотеатру «Кристалл».