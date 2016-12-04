Город55
ГлавноеВсе новости

Таран на Хмельницкого: авто полиции и ВАЗ, машины сильно деформированы

4 декабря 2016, 15:09
Сообщение очевидцев.

О ДТП с участием автотранспортного средства, принадлежащего правоохранительным органам, сообщают пользователи социальных сетей.


Столкновение двух ВАЗов произошло накануне ночью в Октябрьском округе города на улице Богдана Хмельницкого.


На выложенных в сеть фото видно, что оба автомобиля повреждены: полицейское авто – смята задняя часть, у другого ВАЗа – снесен весь перед.


По информации, размещенной в паблике, предварительно, никто из людей в автоаварии не пострадал. Подробности уточняются.




Фото: vk.com/aomsk

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20