Таран на Хмельницкого: авто полиции и ВАЗ, машины сильно деформированы

О ДТП с участием автотранспортного средства, принадлежащего правоохранительным органам, сообщают пользователи социальных сетей.
Столкновение двух ВАЗов произошло накануне ночью в Октябрьском округе города на улице Богдана Хмельницкого.
На выложенных в сеть фото видно, что оба автомобиля повреждены: полицейское авто – смята задняя часть, у другого ВАЗа – снесен весь перед.
По информации, размещенной в паблике, предварительно, никто из людей в автоаварии не пострадал. Подробности уточняются.
Фото: vk.com/aomsk