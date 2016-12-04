На Герцена «скорая» врезалась в ограждение, трое пострадавших

Предварительно: водитель 30-ти лет за рулем автомобиля ГАЗ-332108, двигаясь по улице Герцена в направлении улицы 27-я Северная, при повороте на улицу 24-я Северная (налево) не справился с управлением транспортного средства и допустил столкновение с препятствием, а именно пешеходным ограждением.