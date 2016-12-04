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На Герцена «скорая» врезалась в ограждение, трое пострадавших

4 декабря 2016, 16:21
ДТП в Центральном округе.

Сегодня, 4 декабря, в 14:20 на пульт дежурных инспекторов ГИБДД поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Герцена, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Предварительно: водитель 30-ти лет за рулем автомобиля ГАЗ-332108, двигаясь по улице Герцена в направлении улицы 27-я Северная, при повороте на улицу 24-я Северная (налево) не справился с управлением транспортного средства и допустил столкновение с препятствием, а именно пешеходным ограждением.

На момент автоаварии с карете скорой медицинской помощи находилась бригада медиков, трое из которых (двое мужчин 36-ти лет и 21 года, а также 23-летняя женщина) обратились за медпомощью.

По факту данного ДТП назначена проверка по установлению и выяснению причин и обстоятельств происшедшего.

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