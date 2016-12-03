Лада Гранта в центре города протаранила три автомобиля, видео

Накануне в сети появилось видео инцидента, который, согласно описанию ролика, произошел в Омске на улице Яковлева, на парковке у Городской поликлиники №13.
Автомобиль Lada Granta, водитель которого пытался покинуть парковку, протаранил три автомобиля. После этого инцидента отечественный седан покинул место происшествия.
Сначала Гранта врезалась в стоявший рядом внедорожник, спустя пару минут при попытке выехать с парковки на проезжую часть отечественный седан развернуло на 180 градусов, во время этого маневра автомобиль ударил припаркованную у поликлиники иномарку, по инерции продолжив движение Лада столкнулась с третьей машиной.
После случившегося Lada Granta уехала с места ДТП.
Фото: скриншот с видео