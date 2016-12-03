Лада Гранта в центре города протаранила три автомобиля, видео

Сначала Гранта врезалась в стоявший рядом внедорожник, спустя пару минут при попытке выехать с парковки на проезжую часть отечественный седан развернуло на 180 градусов, во время этого маневра автомобиль ударил припаркованную у поликлиники иномарку, по инерции продолжив движение Лада столкнулась с третьей машиной.