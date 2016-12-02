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За зверское убийство два омича могут получить пожизненный срок

2 декабря 2016, 12:52
Дело направлено в суд.

В прокуратуре Омской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами по которому проходят двое жителей области, обвиняемые в убийстве односельчанина.

На основании выводов и заключений органов предварительного расследования, жители Муромцевского района 36-летний Денис И. и 23-летний Дмитрий П. обвиняются в совершении преступления по статье 105 Уголовного Кодекса России (пункты «б» и «ж» части 2-й) – убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по предварительному сговору. Отмечается, что наивысшим наказанием по этой статье является пожизненное лишение свободы.

Ранее: в мае этого года два товарища Денис И. и Дмитрий П., изрядно напившись, сели за руль автомобиля. В салоне автомобиля ВАЗ-21213 Денис И. рассказал своему попутчику о том, что в деревне Павловка есть человек, который дал против него показания в суде, и на данный момент он испытывает к нему неприязненное чувство. В конце своего повествования Денис И. предложил его убить. На что его друг дал согласие. Проникнув ночью в дом потерпевшего, сообщники избили мужчину, после чего Денис И. еще его и задушил. Зная, что за это им светит уголовное наказание, товарищи быстро «упаковали» тело и отнесли его в багажник автомобиля. Далее они направились в сторону деревни Дурново, где на территории заброшенной фермы сбросили труп мужчины в колодец.

По ходатайству следственных органов суд принял решение заключить Дениса И. и Дмитрия П. под стражу. Своей вины в совершении преступления сообщники не признали. Отмечается, что уголовное дело направлено в Омский областной суд, где будет рассмотрено по существу.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области

Фото: иллюстрация

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