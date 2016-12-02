За зверское убийство два омича могут получить пожизненный срок

Ранее: в мае этого года два товарища Денис И. и Дмитрий П., изрядно напившись, сели за руль автомобиля. В салоне автомобиля ВАЗ-21213 Денис И. рассказал своему попутчику о том, что в деревне Павловка есть человек, который дал против него показания в суде, и на данный момент он испытывает к нему неприязненное чувство. В конце своего повествования Денис И. предложил его убить. На что его друг дал согласие. Проникнув ночью в дом потерпевшего, сообщники избили мужчину, после чего Денис И. еще его и задушил. Зная, что за это им светит уголовное наказание, товарищи быстро «упаковали» тело и отнесли его в багажник автомобиля. Далее они направились в сторону деревни Дурново, где на территории заброшенной фермы сбросили труп мужчины в колодец.