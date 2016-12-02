ВАЗ сбил 8-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу

Сегодня, 2 декабря, примерно в 13:45 в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информации о ДТП в Центральном округе Омска с участием несовершеннолетнего пешехода.
Установлено: мужчина 1956 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-2107» при движении по улице Яковлева в сторону улицы Чернышевского допустил наезд на пешехода в районе дома №143.
Пешеход, 8-летний мальчик, переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок обратился за медицинской помощью.
Признаков алкогольного опьянения у водителя ВАЗа не установлено. В ходе дальнейшей проверки будут устанoвлены все причины и обстоятельства случившегося происшествия.
По материалам пресс-службы ГИБДД УМВД РФ по Омской области
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