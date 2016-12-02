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В омских кефире и сметане нашли кишечную палочку

2 декабря 2016, 12:19
Решение суда.

В Омском регионе специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки молочного комбината «Кормиловский» выявили ряд нарушений.

В решении Арбитражного суда Омской области отмечается, что внеплановую проверку сотрудники Роспотребнадзора провели в августе нынешнего года, в ходе которой было установлено, что произведенные на молочном комбинате «Кормиловский» кефир жирностью 3,2% и сметана жирностью 25% по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям. В сметане и кефире специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки, что в норме не допускается.

Кроме того, специалисты ведомства выявили на предприятии нарушение в поточности технологических процессов – готовая продукция перемещалась через производственный цех. Также установлено, что на молочном комбинате «Кормиловский» вода, используемая для бытовых и технологических нужд, не соответствовала необходимым требованиям, помимо этого, меры по дезинсекции принимались недостаточно эффективно. В рамках проверки также были арестованы закваски, на упаковках которых не были указаны срок годности, условия хранения и изготовитель.

В результате, молочный комбинат «Кормиловский» признан виновным по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение изгoтовителем технических регламентов, создавшее угрозу здоровью граждан), а также оштрафован на 150 тысяч рублей. Решение суда вступит в силу в течение десяти дней после его принятия, если не будет подана апелляция.


Фото: иллюстрация

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