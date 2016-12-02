В омских кефире и сметане нашли кишечную палочку

Кроме того, специалисты ведомства выявили на предприятии нарушение в поточности технологических процессов – готовая продукция перемещалась через производственный цех. Также установлено, что на молочном комбинате «Кормиловский» вода, используемая для бытовых и технологических нужд, не соответствовала необходимым требованиям, помимо этого, меры по дезинсекции принимались недостаточно эффективно. В рамках проверки также были арестованы закваски, на упаковках которых не были указаны срок годности, условия хранения и изготовитель.