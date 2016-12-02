Ректора омского университета обвинили в хищении 3 млн, грозит 6 лет

Расследование уголовного дела, возбужденного по предоставленным УФСБ РФ по Омской области и ТУ Росфиннадзора в Омской области материалам в отношении ректора Омского гoсударственного педагогического университета Олега Волоха, продолжается следственными органами СК РФ по Омской области.
Ранее приказом, подписанным министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой 29 ноября, Олег Волох
Согласно данным следствия, в 2015 и в 2016 годах, действуя в корыстных целях, ректор учебного заведения подписал документы по оплате якобы выполненных услуг в рамках контрактов, заключенных с коммерческими организациями. Отмечается, что руководители были лично знакомы с Волохом, а работы по созданию студии молодежного телевидения университета, проведения мероприятий по введению первокурсников в студенческую жизнь, конкурса красоты «Мисс университет» и ряда других фактически не выполнялись. Но денежные средства в размере 2 миллионов 880 тысяч рублей организациям были перечислены, чьи руководители в дальнейшем передали обвиняемому полученные деньги.
Таким образом, действия ректора, по мнению органов следствия, причинили федеральному бюджету ущерб в крупном размере. В настоящее время проводятся направленные на установление всех обстоятельств преступления следственные действия.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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