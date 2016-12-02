Город55
ГлавноеВсе новости

Ректора омского университета обвинили в хищении 3 млн, грозит 6 лет

2 декабря 2016, 10:54
Расследование продолжается.

Расследование уголовного дела, возбужденного по предоставленным УФСБ РФ по Омской области и ТУ Росфиннадзора в Омской области материалам в отношении ректора Омского гoсударственного педагогического университета Олега Волоха, продолжается следственными органами СК РФ по Омской области.

Ранее приказом, подписанным министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой 29 ноября, Олег Волох уволен с поста ректора Омского гoсударственного педагогического университета. Ему предъявлено обвинение в совершении девяти эпизодов, предусмoтренных ч.3 ст.160 УК РФ (совершенное с использованием служебного положения хищения в крупном размере) преступления, санкция которой предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Обвиняемый вину не признает, от дачи показаний он отказался.

Согласно данным следствия, в 2015 и в 2016 годах, действуя в корыстных целях, ректор учебного заведения подписал документы по оплате якобы выполненных услуг в рамках контрактов, заключенных с коммерческими организациями. Отмечается, что руководители были лично знакомы с Волохом, а работы по созданию студии молодежного телевидения университета, проведения мероприятий по введению первокурсников в студенческую жизнь, конкурса красоты «Мисс университет» и ряда других фактически не выполнялись. Но денежные средства в размере 2 миллионов 880 тысяч рублей организациям были перечислены, чьи руководители в дальнейшем передали обвиняемому полученные деньги.

Таким образом, действия ректора, по мнению органов следствия, причинили федеральному бюджету ущерб в крупном размере. В настоящее время проводятся направленные на установление всех обстоятельств преступления следственные действия.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Образование#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20