Ректора омского университета обвинили в хищении 3 млн, грозит 6 лет

Согласно данным следствия, в 2015 и в 2016 годах, действуя в корыстных целях, ректор учебного заведения подписал документы по оплате якобы выполненных услуг в рамках контрактов, заключенных с коммерческими организациями. Отмечается, что руководители были лично знакомы с Волохом, а работы по созданию студии молодежного телевидения университета, проведения мероприятий по введению первокурсников в студенческую жизнь, конкурса красоты «Мисс университет» и ряда других фактически не выполнялись. Но денежные средства в размере 2 миллионов 880 тысяч рублей организациям были перечислены, чьи руководители в дальнейшем передали обвиняемому полученные деньги.