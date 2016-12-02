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Под колеса маршрутки попал 12-летний школьник

2 декабря 2016, 18:26
Происшествие в Центральном округе.

Сегодня, 2 декабря, в 14:05 информация о ДТП, произошедшем на улице 4-я Челюскинцев, поступила в дежурную часть Госавтоинспекции.

Предварительно установлено: мужчина 1966 года рождения, который управлял пассажирским микроавтобусом, направлявшимся по маршруту №53 (21-я Амурская – Московка 2), при движении в направлении 21-й Амурской по улице 4-я Челюскинцев сбил пешехода в районе дома №119.

Пешеход, 12-летний мальчик, переходил дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения. В результате ДТП ребенок обратился за медицинской помощью.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства случившегося ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области

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