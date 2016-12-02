Под колеса маршрутки попал 12-летний школьник

Предварительно установлено: мужчина 1966 года рождения, который управлял пассажирским микроавтобусом, направлявшимся по маршруту №53 (21-я Амурская – Московка 2), при движении в направлении 21-й Амурской по улице 4-я Челюскинцев сбил пешехода в районе дома №119.